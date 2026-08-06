デアゴスティーニ・ジャパンは、アニメ「ハイキュー!!」をテーマにした「ハイキュー!! おせち2027」の予約受付を8月4日から開始した。昨年発売された「ハイキュー!! おせち2026」に続く第2弾で、価格は2万6,950円。数量限定で、受注上限に達し次第予約を終了する。

  • 「ハイキュー!! おせち2027」

    「ハイキュー!! おせち2027」

「ハイキュー!! おせち2027」は、春高で繰り広げられた熱戦をテーマにした和洋三段重。烏野高校と対戦校の関係性をイメージした構成で、全51品目の料理を詰め合わせている。

一の重は烏野高校と鴎台高校をイメージ。星海のヘアスタイルをイメージした「烏賊松笠白焼」などを盛り付ける。二の重は烏野高校と音駒高校がテーマで、日向と孤爪が描かれたオリジナルローストビーフ帯が付属する。三の重は烏野高校と稲荷崎高校をイメージし、練り切りで表現したヒナガラスも用意する。

  • 一の重

    一の重

  • 二の重

    二の重

  • 三の重

    三の重

重箱は、キャラクターをあしらった限定デザイン。側面には金色のバレーボールを描いている。おせち料理だけでなく、購入後も楽しめるオリジナルアイテムを特典として同梱する。

  • 重箱

    重箱

特典

  • キャラクターデザインのオリジナル重箱
  • 烏野高校のユニフォームをイメージした風呂敷
  • 重箱の蓋の絵柄を使用した絵皿(直径約165mm)
  • ヒナガラスとカゲガラスの箸袋付き祝箸(3膳)
  • 作中の躍動感あふれるシーンを描いたペーパーコースター(全5種)
  • 横断幕やスクールアイコンをデザインしたデコピック
  • オリジナル重箱

    オリジナル重箱

  • 風呂敷

    風呂敷

  • 絵皿

    絵皿

  • 祝箸

    祝箸

  • ペーパーコースター

    ペーパーコースター

  • デコピック

    デコピック

(c))古舘春一／集英社 ・ 「 ハイキュー!! 」 製作委員会