デアゴスティーニ・ジャパンは、アニメ「ハイキュー!!」をテーマにした「ハイキュー!! おせち2027」の予約受付を8月4日から開始した。昨年発売された「ハイキュー!! おせち2026」に続く第2弾で、価格は2万6,950円。数量限定で、受注上限に達し次第予約を終了する。

「ハイキュー!! おせち2027」は、春高で繰り広げられた熱戦をテーマにした和洋三段重。烏野高校と対戦校の関係性をイメージした構成で、全51品目の料理を詰め合わせている。

一の重は烏野高校と鴎台高校をイメージ。星海のヘアスタイルをイメージした「烏賊松笠白焼」などを盛り付ける。二の重は烏野高校と音駒高校がテーマで、日向と孤爪が描かれたオリジナルローストビーフ帯が付属する。三の重は烏野高校と稲荷崎高校をイメージし、練り切りで表現したヒナガラスも用意する。

一の重

二の重

三の重



重箱は、キャラクターをあしらった限定デザイン。側面には金色のバレーボールを描いている。おせち料理だけでなく、購入後も楽しめるオリジナルアイテムを特典として同梱する。

重箱

特典

キャラクターデザインのオリジナル重箱

烏野高校のユニフォームをイメージした風呂敷

重箱の蓋の絵柄を使用した絵皿(直径約165mm)

ヒナガラスとカゲガラスの箸袋付き祝箸(3膳)

作中の躍動感あふれるシーンを描いたペーパーコースター(全5種)

横断幕やスクールアイコンをデザインしたデコピック

オリジナル重箱

風呂敷

絵皿



祝箸

ペーパーコースター

デコピック



(c))古舘春一／集英社 ・ 「 ハイキュー!! 」 製作委員会