ローソンは、アニメ「ハイキュー!!」とのコラボ企画「アニメ『ハイキュー!!』｜ローソン みんなでぐんぐんキャンペーン」を8月11日から開催する。全国のローソン店舗で順次実施し、対象商品を購入した人への先着プレゼントや、限定商品の販売を行う。

対象のお菓子を3点購入すると、オリジナルクリアファイル全8種から1枚をプレゼントする。対象のアイスを2点購入した場合は、オリジナルコースター全8種から1枚がもらえる。いずれも8月11日午前7時から8月24日まで、または景品がなくなり次第終了となる。

オリジナルクリアファイル

オリジナルコースター



店頭では、オリジナル食品として「ハート ハイキュー!! ぐんぐんヨーグル風グミ」や、「森永製菓 コロコロハイチュウ ハイキュー!!おまけつき」、「“飛びだせ”ハイキュー!!クッキー」を販売する。「コロコロハイチュウ」には、オリジナルアクリルホルダーが全8種のうち1個付属する。

「ハート ハイキュー!! ぐんぐんヨーグル風グミ」

「森永製菓 コロコロハイチュウ ハイキュー!!おまけつき

「“飛びだせ”ハイキュー!!クッキー」

描き下ろしビジュアルを使ったグッズでは、アクリルスタンドを8月11日から順次販売する。価格は各1,650円。地域によって販売開始日が異なり、宮城・福島・関東地方などでは8月12日、北海道では8月13日からの販売となる。

アクリルスタンド

さらに、＠Loppi・HMV＆BOOKS onlineでは、ミニマスコット、特大タペストリー、タオル、ステンレスタンブラー＆ソフトコースターセット、メッシュポーチ、織りキーホルダーなどを受注販売する。受注期間は8月11日午前10時から8月30日午後11時30分まで。

ミニマスコット

特大タペストリー

タオル

ステンレスタンブラー＆ソフトコースターセット

メッシュポーチ

織りキーホルダー

(c)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

(c)Lawson, Inc.