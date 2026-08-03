8月22日・23日に幕張メッセで開催される「ONE PIECE DAY’26」において、各日程のステージプログラムがONE PIECE公式YouTubeチャンネルで無料配信されることが決定した。さらに今年はXとLINEでも配信を実施する。

8月22日には第2回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WORLD TOP 100」の最終結果発表(第100位～第31位)、8月23日には第30位〜第1位の発表に加え、音楽ライブや豪華声優陣によるトークステージ、さらにはゲームやグッズに関する最新情報の発表など、ファン必見のコンテンツが盛りだくさんな「ONE PIECE DAY’26」の熱気をリアルタイムで視聴できる。

「ONE PIECE DAY'26」配信スケジュール

ONE PIECE DAY'26 プレミア前夜祭

配信時間：2026年8月22日(土)18:15～19:45(予定)

18:15～18:25 ONE PIECE DAY'26 プレミア前夜祭 OPENING ステージ

18:25～19:45 第2回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WORLD TOP 100」最終結果発表 第100位～第31位

ONE PIECE DAY'26

配信時間：2026年8月23日(日)10:30～18:30(予定)

10:30～10:40 ONE PIECE DAY'26 OPENING ステージ

10:40～11:40 第2回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WORLD TOP 100」最終結果発表 第30位～第1位

11:40～11:50 ONE PIECE NEWS in ONE PIECE DAY'26 第1部

12:30～12:40 ONE PIECE NEWS in ONE PIECE DAY'26 第2部

12:40～13:25 ONE PIECE CARD GAME SPECIAL ステージ

14:10～14:20 ONE PIECE NEWS in ONE PIECE DAY'26 第3部

14:20～15:15 第8回ONE PIECE ナレッジキング決定戦〝頂上戦争〟

15:45～16:45 エルバフ編 声優SPECIAL ステージ

17:15～18:30 ONE PIECE DAY'26 SPECIAL LIVE

※配信時間・内容・出演者は予告なく変更となる場合があります。

『WORLD TOP 100 予想王』ONE PIECE BASEアプリにてスタート

第2回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WORLD TOP 100」の最終ランキング上位30キャラクターを予想する『WORLD TOP 100 予想王』を、8月3日よりONE PIECE BASEアプリにてスタートする。参加者には予想王 結果アイコン&スペシャル表彰状&MY TOP 30 Wallpaperを贈呈。Wチャンスで、総勢1,567キャラクターの中から見事に上位30キャラクターを的中させた方には、抽選で豪華賞品をプレゼント。さらに、1位から30位までの“順位まで完全的中”させた方には、抽選でさらに特別な豪華賞品を進呈する。ランキングの最終結果は、ONE PIECE DAY’26で発表予定。

『WORLD TOP 100 予想王』への参加方法

『WORLD TOP 100 予想王』には、以下の3ステップで誰でも参加可能だ。

ONE PIECE BASEアプリをダウンロード アプリTOPに表示される『WORLD TOP 100 予想王』のバナーをタップ 専用画面より最終ランキングの上位30キャラクターの順位を予想

WORLD TOP 100 予想王

「上位30キャラクターを的中！予想王賞」入力受付対象期間2026年8月3日（月）0:00［日本時間］〜8月22日（土）14:59［日本時間］（予定）

「上位30キャラクターを順位まで完全的中！パーフェクト予想王賞」入力受付対象期間2026年8月3日（月）0:00［日本時間］〜8月23日（日）7:59［日本時間］（予定）

どこからでも参加できるSNS投稿キャンペーンも実施

「ONE PIECE DAY’26」では、会場に来場できない方も一緒に楽しめるSNS投稿キャンペーンを開催する。無料ライブ配信を見ながら参加できる「視聴者キャンペーン」、そして推しカードを投稿する「推しカード投稿キャンペーン」の2つを実施。どちらもどこからでも参加可能だ。なお、両キャンペーンとも日本国内在住の方限定となる。

視聴者キャンペーン

8月23日の無料ライブ配信中に、公式X(@Eiichiro_Staff)をフォローし「#ONEPIECEDAY」を付けて感想をポストすると、抽選で30名様に来場者特典セットが当たる。なお、ONE PIECE DAY'26入場パス＆推しカードはプレゼントに含まれない。

推しカード投稿キャンペーン

8月23日中に、公式X(@Eiichiro_Staff)をフォローし「#ONEPIECEDAY」と「#ワンピ推しカード2026」を付けて、推しのイラストを描いたりシールを貼ったりして作った自作の推しカードを投稿すると、投稿者の中から抽選で5名様に「出演者サイン入り ONE PIECE DAY'26 オリジナルポスター」をプレゼントする。推しカードは公式サイトからダウンロード可能。

(C)尾田栄一郎／集英社

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション