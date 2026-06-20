『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』の主題歌「貸しっぱなしデスティニー」やオープニング曲「また帰ってきたケロッ!とマーチ」を、映画映像を背景に歌える――JOYSOUNDで、同作とのコラボキャンペーンがスタート。キャストサイン入りポスターなどが当たるプレゼント企画も実施される。

主題歌＆オープニング曲をアニメ映像で歌える

今回のキャンペーンでは、同作の主題歌「貸しっぱなしデスティニー」と、オープニング曲「また帰ってきたケロッ!とマーチ」に加え、過去のアニメ主題歌など『ケロロ軍曹』関連曲を、映画映像を背景に歌えるアニメカラオケとして配信する。

『ケロロ軍曹』は、「月刊少年エース」(KADOKAWA刊)で連載中の吉崎観音氏による漫画。地球を侵略しにやってきた宇宙人・ケロロたちと、地球人たちとの交流を描く作品で、2026年にアニメ化20周年を迎えた。

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』では、『ケロロ軍曹』史上最大スケールの戦いと驚きの物語が展開。新キャラクターとして登場する謎のケロン人の兄弟・アルルとデルルの2役を、ジェシー(SixTONES)が担当することでも注目されている。

キャストサイン入りポスターなどが当たる

キャンペーンの実施期間は、7月31日23時59分まで。対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。

参加方法は、対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使い、「貸しっぱなしデスティニー」「また帰ってきたケロッ!とマーチ」などの課題曲を予約する。

参加者には、その場でもれなく『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』×JOYSOUNDのオリジナル待ち受け画像(全1種)をプレゼント。さらにWチャンスとして、抽選でキャストサイン入りポスターを3人に、「どアニメ宣言！JOYSOUND」オリジナルQUOカード(2,000円分)を10人にプレゼントする。

課題曲には、anoの「貸しっぱなしデスティニー」、ano＆粗品の「また帰ってきたケロッ!とマーチ」ほか、『ケロロ軍曹』関連楽曲がラインナップされている。