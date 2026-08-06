リンベルは、アニメ・漫画「名探偵コナン」をモチーフにした「名探偵コナンおせち2027 祝彩の記憶(メモリアル)」の予約受付を8月5日から開始した。

「名探偵コナンおせち」は、発売以来5年連続で完売している人気商品。2027年版は、伝統的なおせち料理に加え、作品に登場するキャラクターや名シーン、2026年公開の劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」から着想を得たメニューを盛り込んだ。

おせちは2段重で、全26品目、2～3人前。冷凍便で12月30日に届ける。

キャラクターや劇場版をイメージした全26品目

一の重には、ロブスターを中心に、味付数の子、にしん昆布巻、田作りなど、伝統的な和風おせち14品目を詰め合わせる。

一の重

江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッドをモチーフにしたスリーブのほか、萩原千速の翼をイメージした「翼型練り切り」、警察学校から着想を得た「桜かさね羊羹」、黒ずくめの組織をイメージした「黒豆」などを用意。江戸川コナンのイラストを描いた木箱には、大根とらっきょうの甘酢漬けを収める。

二の重は、洋風・中華仕立ての12品目。骨無しスペアリブを中心に、海老チリソース、紫キャベツのラペ、スモークサーモン、焼ふぐ、パンケーキ風などを盛り付ける。

二の重

海老チリソースは赤井秀一、紫キャベツのラペは灰原哀、大阪出身の服部平次は焼ふぐで表現。萩原千速や横溝重悟をイメージしたストロベリーソースとパンケーキ風も楽しめる。

オリジナル特典をセット

重箱は、江戸川コナンや毛利蘭、怪盗キッドなどのキャラクターを配したオリジナルデザイン。側面にもキャラクターモチーフを施し、食べ終えたあとも使えるプラスチック製となっている。

重箱

このほか、以下のオリジナルアイテムを付属する。

青山剛昌氏からの年賀状

江戸川コナンを描いたオリジナル絵馬

江戸川コナンのイラスト入り祝箸

犯人追跡メガネ、蝶ネクタイ型変声機、怪盗キッドのシルクハットをモチーフにしたピック

江戸川コナン、萩原千速、横溝重悟をデザインしたオリジナルバラン

江戸川コナンのイラスト入りミニ木箱

「名探偵コナンTCGプロモーションカード」

(C)青山剛昌／小学館