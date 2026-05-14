アーティスト・anoとお笑いタレント・粗品(霜降り明星)が、アニメ『ケロロ軍曹』の新作映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』(6月26日公開)でタッグを組む。2人はオープニング曲の歌唱に加え、そろって声優としても出演する。

anoは、主題歌『貸しっぱなしデスティニー』を担当しながら、粗品とともにオープニング曲『また帰ってきたケロッ!とマーチ』を歌唱。さらに劇中では＜研究員ロボ役＞として声優出演も決定している。一方の粗品も、オープニング曲でanoと共演しつつ、＜渋谷の男性役＞で声優出演。音楽と演技の両方で同じ作品に関わる形となる。

ano「めちゃくちゃうれしかった」粗品「さすがやな」

ano

あのは声優出演について、「まさか参加できるとは思っていなかったので、めちゃくちゃうれしかったです」とコメント。「本当にセリフ量と言ったらちょっとですけど、少しでもケロロの作品の中に入れたことはすごくうれしかったです!」と喜びを語った。

粗品も、「出演したシーンの前後だけでもケロロ節がさく裂していて、さすがやな!と思いながら楽しかった」とコメント。作品の世界観を体感しながら収録に臨んだことを明かしている。

ano & 粗品の2人で歌うOP曲は令和版『ケロッ!とマーチ』

anoと粗品が歌う『また帰ってきたケロッ!とマーチ』は、シリーズの代表曲をベースにした新バージョン。

anoは「令和版ということで、今の感じをちょっと入れたいな～と思って、歌詞の案をたくさん出させていただきました。本当に好きな曲だったので、実際自分が歌えて嬉しかったですし、もう聴き込み過ぎていたので、楽しみながらレコーディングできたなって思いました。めちゃくちゃいいです。自信あり! 」と手応えを語り、粗品についても、「粗品さんの方がどうなるかなって個人的に思っていたけど、聴いてみたらめちゃくちゃよかったです。思っていた以上によかったです!」とコメント。

これに対し粗品は、「あのちゃんの声がめっちゃ合っている」と語り、「令和の最適解」と楽曲の仕上がりを評価。自身は、従来の要素を踏まえつつ「前半はオリジナルの雰囲気、後半は自分らしく」歌い分けたことも明かした。

anoと粗品は、オープニングで作品の導入を担いながら、劇中にもそれぞれの役で登場する。同じ作品で歌と声優の両方を担う点が今回の大きな特徴となっている。

音楽でも本編でも存在感を見せるanoと粗品。2人の参加が、新作『ケロロ軍曹』にどんな印象を残すのか注目される。

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』

6月26日(金)全国公開!

配給： KADOKAWA、バンダイナムコフィルムワークス

コピーライト： (C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

