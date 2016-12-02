「光岡自動車」の最新情報・話題まとめ
2018年01月27日(土)
光岡自動車「マイ ビュート 25周年記念特別仕様車」期間限定発売
車とバイク 01/27 19:28
2017年12月08日(金)
光岡自動車「ライク-P3」大阪モーターショーで三輪電気自動車を公開
車とバイク 12/08 18:46
2017年11月09日(木)
光岡自動車「リューギ」「リューギ ワゴン」予防安全装備が充実
車とバイク 11/09 17:39
2017年09月01日(金)
光岡自動車「ヒミコ 乱」4台限定の特別仕様車を発売 - 「武の美」がテーマ
車とバイク 09/01 17:07
2017年08月18日(金)
光岡自動車が「アルファード」などベースの新型寝台霊柩車と輸入霊柩車発売
車とバイク 08/18 19:19
2017年06月21日(水)
光岡自動車「ビュート モダン」「リューギ モダン」6/22から期間限定で発売
車とバイク 06/21 19:32
2017年02月26日(日)
光岡自動車「ビュート フレンチマカロン」発売、パステル調専用カラー採用
車とバイク 02/26 18:10
2016年12月02日(金)
光岡自動車「ガリュー」左ハンドル仕様を海外向けに投入、他モデルでも検討
車とバイク 12/02 12:03
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