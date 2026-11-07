光岡自動車は2026年11月5日、SUV「Buddy」(バディ)の「メイクアップモデル」の受注を開始した。メイクアップモデルとは、厳選した中古車をベースに、新車の生産ラインとまったく同じ工程を経て作り出すミツオカ独自のモデル。2027年の生産枠として約70台を確保している。

中古車ベースでも新車と同じ部品・工程

メイクアップモデルは、新車での供給が終了したモデルを対象に、光岡自動車が長年にわたって展開してきたもの。これまでに「Viewt」(ビュート)、「Viewt なでしこ」(ビュートなでしこ)、「Ryugi」(リューギ)などで展開しており、今回、その対象をBuddyに広げた。

ベース車両が中古車であること以外は、新車と同じ部品で艤装し、塗装、最終検査を経て出荷する。同社によると、新車の販売終了後に寄せられる「再生産してほしい」「予算内に収まるクルマはないか」といった顧客の要望に応える形で、商品化を続けてきたという。

Buddyのフロントスタイル

新車の最終車両は2026年10月にラインオフ

Buddyは光岡自動車初のSUVとして2020年に登場したモデル。2025年に150台の追加受注を行ったのち、2026年10月に新車としての最終車両がラインオフした。

同社によると、その後も問い合わせが続いており、高い利便性と独自のデザインで、ファミリーユースからアウトドアユースまで幅広い年齢層に支持されているという。こうした状況を受け、2027年分として「メイクアップBuddy」の生産枠を確保した。

Buddyのリアスタイル

ボディカラーに制限、価格は個体差に応じて設定

メイクアップBuddyは限られた台数の少量生産となるため、生産効率を考慮して、対応可能な外装カラーなどに制限を設けている。価格については、ベース車両の年式・走行距離・装備などの個体差に応じた想定価格基準を用意しているとのこと。詳細は全国のミツオカ販売拠点で案内している。