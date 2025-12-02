マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
光岡自動車「M55」は何が変わった? 即完だった前作との違いを詳細チェック

DEC. 02, 2025 11:30
Text : 原アキラ
「ケンメリスカイライン」やダッジ「チャレンジャー」など、1970年代のGTカーを想起させるルックスをまとうM55の量産モデル第1弾「ゼロエディション」は100台限定で、あっという間に完売した。

今回のM55「ファーストエディション」は量産モデルの第2弾。2026年のイヤーモデルで、生産販売予定台数は250台となる。ゼロエディションと何が違うのか、詳細をチェックしてきた。

  • 光岡自動車「M55」

    「M55」の「M」はミツオカの頭文字、「55」は創業55周年(2023年)を意味する

オートマ化とグレード増加で間口が広がった?

ファーストエディションのベースはホンダ「シビック」(現行型)のオートマ車。グレードはハイブリッドの「e:HEV EX」(842.71万円)、「e:HEV LX」(811.8万円)、ガソリンモデル「LX」(756.8万円)の3つから選択できる。

  • 光岡自動車「M55」

    「M55ファーストエディション」の「e:HEV EX」

  • 光岡自動車「M55」

    「M55ファーストエディション」の「e:HEV LX」

マイチェン後のシビックで人気の高い6速マニュアル(MT)モデル「RS」をベースとするグレードがないのは残念なところだが、M55に乗りたいけど渋滞時や坂道発進時にMTを操るのは苦手、という方には、スイッチシフト式の2ペダルAT採用は朗報だろう。100台限定ですでに走り始めているゼロエディションの抽選に漏れた方にとっては、ファーストエディションの発売が「救済措置」にもなる。

  • 光岡自動車「M55」

    ゼロエディション(写真)はマニュアル車だった

  • 光岡自動車「M55」

    ファーストエディションは2ペダルATを採用

  • 光岡自動車「M55」

    これならオートマ限定免許でも運転できる

ファーストエディションのボディサイズは全長4,735mm、全幅1,805mm、全高1,415mm、ホイールベースは2,735mm。フロントとリアの形状を変更してミツオカオリジナルとしているため、シビックより275mm長くなっている。ここはゼロエディションと同じだ。

  • 光岡自動車「M55」

    ゼロエディション

  • 光岡自動車「M55」

    ファーストエディション

ハイブリッドモデルが搭載する「LFC」型エンジンは1,993ccの水冷直列4気筒。最高出力104kW(141PS)/6,000rpm、最大トルク182Nm/4,500rpmを発生する。

  • 光岡自動車「M55」

    ファーストエディションのハイブリッドモデルが搭載する「LFC」型エンジン

  • 光岡自動車「M55」

    ハイブリッドモデルのメーター

ハイブリッドのモーターは135kW(184PS)/315Nmというスペック。ゼロエディションが搭載していた134PS/240Nmの1.5Lターボエンジン(今回のLXモデルはこれと同じでCVT仕様)よりもパワフルだったり、燃費がよかったりするのはベースモデルのシビックと同様だ。

  • 光岡自動車「M55」

    ゼロエディションの1.5Lターボエンジン

18インチアルミホイールはシャークグレーメタリック+マット切削のノイズリデューシングタイプ。ゼロエディションはTAN-EI-SYA(富山県射水市)製のM55専用軽量鍛造ホイール(MITSUOKAのロゴ入り)をカラーボルトで取り付けているので、ルックスが異なる。

  • 光岡自動車「M55」

    ファーストエディションの18インチアルミホイール

  • 光岡自動車「M55」

    ゼロエディションのTAN-EI-SYA製M55専用軽量鍛造ホイール

選ぶ楽しみが拡大、特徴的な装備はオプションに

LEDフォグライト(8.58万円)。ゼロエディションのネイビーから精悍なブラックに色が変わったハトメ加工の専用レザーシート(49.5万円)、ギャランGTO風の専用リアガラスルーバー(16.5万円)などがオプション品となっているのは、それらが“全部入り”だったゼロエディションとの大きな違いだ。

  • 光岡自動車「M55」

    ゼロエディションはネイビーのシートだった

  • 光岡自動車「M55」

    ファーストエディションのシートは精悍なブラックに

  光岡自動車「M55」
  • 光岡自動車「M55」

    ファーストエディションでは専用リアガラスルーバーがオプションになった

ミツオカが麻布のショールームで開催した発表会では、「ジョンマンゴー」カラーの「e:HEV EX」と「プラチナホワイトパール」の「e:HEV LX」を見ることができた。

  • 光岡自動車「M55」

    「ジョンマンゴー」カラーの「e:HEV EX」

  • 光岡自動車「M55」

    「プラチナホワイトパール」の「e:HEV LX」

「ジョンマンゴー」の「e:HEV EX」はオプションをフル装着した状態。電動パノラマサンルーフは同グレードでは標準装備となる。

  光岡自動車「M55」
  • 光岡自動車「M55」

    電動パノラマサンルーフ装着車の車内は明るい

プラチナホワイトパールの「e:HEV LX」はオプション未装着の状態だ。シートは標準モデル(シビック)と同じグレーのコンビシートだし、ゼロエディションのようなリアブラインドがないので、後ろ姿がすっきりとしていた。

  光岡自動車「M55」
  • 光岡自動車「M55」

    オプション未装着だとシートはシビックと同じだ

  • 光岡自動車「M55」

    後ろ姿はすっきりする

ワングレード、ワンカラー(レジェンダリーグレーメタリック)だったゼロエディションに比べて、上記のようにグレードが3つに増えたり、ボディカラーが標準4色(ソニックグレーパール、プラチナホワイトパール、プレミアムクリスタルレッド、シーベットブルーパール)、オプション(各49.5万円)6色(ブルーアイスランド、オールドイングリッシュホワイト、ジョンマンゴー、スプリングブルー、パパイヤオレンジメタリック、スカイスクレイパーグレー)に増えていたりと、選ぶ楽しみが増えたのがファーストエディションの特徴だ。

  • 光岡自動車「M55」

    「ソニックグレーパール」のファーストエディション

ゼロエディションには千葉県内で乗ってみたが、非常に好印象だった。ファーストエディションのベースとなっているシビックのe:HEVモデルに試乗した時も、「ASC」(アクティブサウンドコントロール)で増幅されるホンダのエンジンサウンドを聴きながらコーナーを攻めるのが楽しかった印象が残っている。

  光岡自動車「M55」
  • 光岡自動車「M55」
  • 光岡自動車「M55」
  • 光岡自動車「M55」

    試乗したゼロエディション

となると「ファーストエディション」のポテンシャルも高そうで、クラシカルなスタイルを楽しみながら走りも燃費も結構いけるはずだ。現状、250台のうち残りは100台というから、気になる方はお急ぎあれ。

原アキラ

原アキラ

はらあきら

1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。

この著者の記事一覧はこちら
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

