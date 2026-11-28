光岡自動車が2026年11月26日に発表した新型車「LA1」(エルエーワン)。1950～1960年代のアメリカンスポーツカーを思わせる、クラシカルな2シーターオープンモデルだ。

ベースはND型ロードスター

LA1のボディサイズは全長4,400mm×全幅1,755mm×全高1,225mm。ベースとなったのは4代目のマツダ「ロードスター」(ND型)だ。

価格やスペック、販売台数などの詳細は別稿に譲るとして、まずはエクステリアを見ていこう。フロントマスクの特徴は丸型4灯式ヘッドライト、縦方向のスリットが入ったクロームメッキのグリル、独立した印象のフロントフェンダー、メッキバンパーなどだ。

サイドはロングノーズ＆ショートデッキという古典的なスポーツカーのプロポーション。ボディ側面には、初代コルベットの「サイドコーブ」と呼ばれる特徴的なくぼみをイメージしたホワイトの部分が設けられている。ただ、触ってみるとわかるのだが、LA1のこの部分はくぼんではいない。

リアビューでは、丸みを帯びたリアフェンダー、丸型テールランプ、クロームメッキの加飾などによってヴィンテージ感を演出している。

ボディカラーはレッド、ブルー、ホワイト、ブラック、グレー、グリーン系と多彩。サイドコーブのデザインをいかしたツートンカラーが目を引く。

インテリアは基本的にロードスターのものだが、ステアリング中央のMITSUOKAエンブレムや、「LA1」の刺しゅうが入ったシートが特別感を演出している。

モチーフは丸目4灯の初代コルベット

このデザインのモチーフとなったのは、1953年に登場した初代シボレー「コルベット」(C1型)。特に、丸型4灯式ヘッドライトを採用した1958年以降のモデルだといえる。

光岡自動車は2018年、2代目コルベット(C2型)を彷彿とさせる「ロックスター」を発売している。ロックスターが1960年代のアメリカンスポーツカーの力強さや精悍さを表現していたとすれば、LA1はそれよりも一世代古い時代の優雅さやおおらかさを表現したモデルといえるだろう。

「コルベット」(Corvette)とは、高速力と機動力を特徴とした小型の軍艦の名称で、日本でいう「小型護衛艦」のこと。ボディにFRPを採用した初代が軽快で俊敏なイメージのスポーツカーであることから、この名前が採用されたという。

ただし、1953年の初代は欧州のスポーツカーから影響を受けた丸型2灯式ヘッドライトを採用しており、LA1とはイメージが異なる。1955年にV型8気筒エンジンを搭載し、1956年にはボディサイドの特徴的なくぼみ「サイドコーブ」を採用。1957年にはV型8気筒エンジンの排気量を4.6Lに拡大し、1958年には丸型4灯式ヘッドライトとクロームメッキを多用した華やかなスタイルを手に入れて、コルベットのイメージを確立した。

1960年代の米テレビドラマ『ルート66』に登場するのも、主に初代の後期型コルベットだ(放送終盤は2代目に代わる)。モノクロ映像のためボディカラーはわからないけれども、裕福な家に育ちながら父の死で財産を失った青年が、友人や、のちにはベトナム帰還兵の相棒とともにコルベットでアメリカ各地を旅する物語だ。その映像にはクルマだけでなく、モーテル、ダイナー、ガソリンスタンド(や、魅力的な女優さん)など、アメリカ文化を象徴するものが頻繁に登場して、その格好良さやファッションに憧れたものだ。

「LA1」という車名に込めた原点

LA1で最も注目したいのは、単なるクラシックカー風のカスタムモデルではなく、光岡自動車のクルマづくりの原点をテーマにしていることだ。

創業者の光岡進氏は1986年、アメリカ・ロサンゼルスでキットカーに出会った。ヴィンテージカーのような外観を持ちながら、シャシーには現代的なメカニズムが使われているクルマで、その出会いが「自分たちの手でオリジナルのクルマをつくりたい」という思いにつながった。LA1は、そうした創業者の夢や情熱を現代によみがえらせるモデルとして位置づけられているのだ。

それもあって、車名は光岡氏がキットカーと出会った地「Los Angeles」の「LA」と、原点に立ち返る第一歩の「1」を組み合わせたものだと思われるのだが、オリジナルカー事業部 商品企画課の青木孝憲課長兼デザイナーによると、そのあたりは「ご自由に解釈してください」とのこと。

ちなみに青木氏は、1960～1970年代のアメリカンマッスルカーやレストモッド、キットカーなどが多数展示される世界最大級のカスタム・チューニング関連見本市「SEMA(セマ)ショー」を見るためラスベガスを訪れた際、意外にもLA1のようなモデルがあまり展示されていないことに気づき、「それなら自分がやってやろう」と制作意欲に火がついたのだという。

電動化や自動運転、デジタル化などの最新技術が投入される現代の自動車業界にあって、LA1は技術や性能を競うことよりも、クルマと過ごす時間、オープンエアの爽快感、所有する喜び、人間味のある美しさを重視する。それがこのクルマの商品コンセプトなのだ。

【フォトギャラリー】ミツオカ「LA1」