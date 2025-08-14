マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

光岡自動車「M55」に乗ったら、往年の名車たちが脳裏を去来した

AUG. 14, 2025 15:30
Text : 原アキラ
Share
Contents
目次を開く
Tags

2023年に光岡自動車(富山県富山市)の創業55周年を記念して誕生した「ミツオカM55」(エムダブルファイブ)。昭和～平成の「レトロ」が大流行の今、このクルマに乗れば気分が“アガる”ことは間違いない。実物にじっくり乗ってきたので、レポートしていこう。

  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」

    光岡自動車「M55」を見ていると、過去の名車たちが次々と脳裏に浮かんでくる(本稿の写真は撮影：原アキラ)

1970年代のGTカーをイメージ

光岡の頭文字である「M」と「55」周年の数字を掛け合わせたシンプルな車名を持つM55。初年度限定モデルの「M55 ゼロエディション」はデビュー時に大きな話題となったのだが、筆者はなかなか実車にお目にかかることができなかった。2025年5月からデリバリーが開始されたのを機会に今回、やっと試乗が叶ったのだ。

  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」

光岡の広報さんによると、M55は「1970年代のGTカー」をイメージしたクルマであるとのこと。55年前の創業当時、光岡自動車は事業発展の礎を築くべく、夢や希望に満ちたエネルギーにあふれ、その先にある明るい未来を追い求めていた。M55を制作することで、当時のエネルギーを今の時代に感じてもらいたい、という願いを込めたのだという。

メインターゲットは同社と同じ55年の人生を歩んだ「同世代の方々」とする。感性豊かな少年少女時代に体験したさまざまな出来事や、1970年代の時代感覚をベースに、当時を駆け抜けた明るい時代のマインドを具現化したのがM55だ。分断や差別、将来の不安などに満ちあふれている現代に現れたその姿は、少しだけ世代が上の筆者にもしっかりと刺さり、気分は間違いなく“アガる”のである。

  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」

M55のエクステリアを見てまず頭に思い浮かぶのが、アメリカンマッスルカーのダッジ「チャレンジャー」(1970年～)だろう。筆者は最初「チャージャー」かなー、と思っていたのだが、よく考えてみるとチャージャーは映画『ブリット』(Bullitt)でスティーブ・マックィーンが駆る「マスタングGT390」とサンフランシスコの急坂で派手なカーチェイスを繰り広げる格納式ヘッドライトを持つ黒ボディのクルマで、丸目4灯の顔を持つのは同じデザイナーの手によるチャレンジャーの方だった。

  • ダッジ「チャレンジャー」(1970年)

    ダッジ「チャレンジャー」(1970年)。この写真はステランティスのメディア向けサイトより

チャレンジャーは丸目4灯のヘッドライトだけでなく、バンパーが前方に出っ張ってボディラインに埋め込まれたように滑らかにつながる「インテグレーテッド・バンパー」を採用していたので、余計に似たイメージなのだ。また、一方のマックィーンのマスタングは、滑らかなルーフラインを持つファストバックモデルだったので、M55のリアの形状はそのイメージも引きずっている。

  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」

こうしたカッコいいアメリカンモデルの影響をもろに受けていたのが、当時の日本のスポーツモデルたちだった。インテグレーテッドバンパーを採用して丸目4灯だった「ケンメリ・スカイライン」(C110型、日産自動車)は、ヘッドライトの間に2分割グリルを採用していたので、本当によく似ている。また「セリカLB」(A20型、トヨタ自動車)の影もちらつくし、インテグレーテッドバンパーのファストバックスタイルといえば、筆者の最初の愛車だった「ランサー・セレステ」(三菱自動車工業、こちらは丸目2灯だったが……)もそうだ。

  • 日産自動車「スカイライン」(C110型)

    「ケンメリ」こと日産自動車「スカイライン」(C110型)。こちらの写真は日産自動車提供

ちなみに、リアライトを丸目4灯としなかったのは、さすがにモチーフを特定されるのを避けためだと同社広報さんは断言。また、リアガラスに装着したギザギザのウインドールーバー(当時、大流行だった)とダックテールのスポイラーは、ギャランGTO(三菱自動車、マスタングのファストバックがモチーフと言われている)を彷彿させる。

  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」

まあ、こうした話がどんどんと出てくるのがM55誕生の狙いのひとつ(半分くらいあるかも)であり、筆者もその“ワナ”に引っかかってしまった1人なのである。

ベースモデルのどこを変えた?

今回乗った「M55 ゼロエディション」のベースとなったのが、ホンダ「シビック」のマイチェン前モデルである6速MTの「LX」であることをご存知の方も多いと思う。2024年にホンダから新規登録済み車100台を購入し、フロントと左右のフェンダー、ボンネット、リア部分などを富山市内にある工場で付け替えたのだ。エクステリアとしては、いずれのパーツも金型を使用したスチールのプレス加工品なので、合わせ目のチリ部分に妙な隙間などはなく正確に接合されていて、お金がかかっているのがわかる。そのため、エクステリアからはシビックのイメージを上手に消し去っているのだ。

  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • ホンダ「シビック」

    ここまで4枚はベースモデルのホンダ「シビック」

  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」

    こちらが「M55 ゼロエディション」

ボディは全長4,735mm、全幅1,805mm、全高1,415mm、ホイールベースは2,735mm。車両重量は1,360kgだ。前後ボディを延長したことで、シビックより285mmも長くなっているのがわかる。一方で車重が30kgしか重くなっていないのは、カラードボルトで取り付けられたTAN-EI-SYA(富山県射水市)製のM55専用軽量鍛造ホイール(MITSUOKAのロゴ入り)などを採用しているからだろう。

  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」

最高出力134kW(182PS)/6,000rpm、最大トルク240Nm/1,700～4,500rpmを発生するホンダのL15C型1.5L水冷直列4気筒DOHCターボエンジンや6速MTトランスミッションなどのパワートレインは変更なし。ゼロエディションのボディカラーは写真のレジェンダリーグレーメタリックのみで、価格は808万5,000円だ。新車とはいえ中古新規登録車扱いとなるため、納車後の初回車検は2年となる。次はインテリアを見てみよう。

  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
  • 光岡自動車「M55 ゼロエディション」
原アキラ

原アキラ

はらあきら

1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。

この著者の記事一覧はこちら
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      日産「サクラ」ユーザーはホンダ「N-ONE e:」に何を思う? うらやましい機能は…
      ( Car )
      AUG. 05, 2025

    • 2

      Large
      「セリカ2000GT」など10台が集結! KINTOが旧車のファンミーティング開催
      ( Car )
      AUG. 08, 2025

    • 3

      Large
      トヨタが「日本が世界に誇る道」にこだわって「クラウン」を発信! 内容は?
      ( Car )
      AUG. 11, 2025

    • 4

      Large
      ホンダ新型「プレリュード」の純正用品が「バリバリ」ではない理由
      ( Car )
      AUG. 03, 2025

    • 5

      Large
      日本初のフルタイム4WD車、どこのメーカー? なんというクルマ?
      ( Car )
      AUG. 13, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking