光岡自動車は2026年11月26日、新型車「LA1」(エルエーワン)を発表した。11月27日から全国のミツオカオリジナルカー販売拠点で予約を受け付ける。価格は649万円～683万1,000円。職人の手作業で生産するため台数には上限を設けていて、2027年と2028年に100台ずつ、合計200台までの販売を予定している。

光岡自動車の新型車「LA1」(エルエーワン)。展示車は「S Special Package」の6速AT車にメーカーオプションをフル装備した仕様だ

中身はマツダ「ロードスター」

光岡自動車の新型車は、2024年発表の「M55」以来2年ぶり。発表会の冒頭であいさつに立った同社常務取締役の光岡太進さんは、LA1のデザインを「品があって、色気もあって、艶やかで、大人な雰囲気」と表現した。

光岡自動車「M55」の写真を一気に見る

LA1のベース車はマツダの2シーターオープンカー「ロードスター」だ。光岡自動車 オリジナルカー事業部 販売企画課課長の笠原勝義さんによれば、エンジンなどの基幹部分には一切手を加えておらず、外板パネルを変えることでこの姿を作り上げているという。

パワートレインは排気量1,496ccの直列4気筒エンジンに6速MTまたは6速ATの組み合わせで、駆動方式はFR(フロントエンジン、リアドライブ)。光岡自動車は出力を公表していないが、ロードスターの1.5Lエンジンは最高出力136PS、最大トルク152Nmを発生する。

ボディサイズは全長4,400mm、全幅1,755mm、全高1,225mm。ロードスター(全長3,915mm、全幅1,735mm、全高1,235mm)より485mm長く、20mm幅広い。排気量は1.5Lだが、寸法の関係で3ナンバーになる。

グレードと価格は以下の3種類。価格には付属品のフロアマット(3万1,900円)は含まれない。

S(6速MT)：649万円

S Special Package(6速MT)：671万円

S Special Package(6速AT)：683万1,000円

メーカーオプションとして、WORK製の15インチ専用アルミホイールとホワイトレタータイヤ(TOYO「OPEN COUNTRY H/T II」)のセット(34万1,000円)と、合皮とウルトラスエードを組み合わせた専用レザーシート(41万2,500円)を用意する。オプションを付けない場合、シートはロードスターのクロスシート、ホイールはロードスター標準のものになる。

先進安全装備もベース車のものをそのまま活用している。センサー類の配置はロードスターから少し変わっているものの、しっかりと試験を行って確認済みだという。

ボディカラーは「ブラックロックマイカ」「マリンレイヤーホワイトマイカ」「アイスマングレー」「サンタモニカブルー」「スタジアムレッドメタリック」「アルティミスホワイト」「ヴィンテージグリーン」の全7色。マリンレイヤーホワイトマイカとスタジアムレッドメタリックは11万円高の特別塗装色となる。

モチーフは初代コルベット?

丸型4灯のヘッドライト、横長のクロームグリル、ボディサイドを白く塗り分けた「えぐれ」――。LA1の姿は、1950年代のアメリカを代表するスポーツカー、初代シボレー「コルベット」(C1)を強く思わせる。

ボディサイドの白い塗り分けは初代コルベットを思わせる

クロームのリングで縁取った丸型4灯のヘッドライト

こちらも初代「コルベット」(C1)。2024年12月の「第32回 ヨコハマ ホットロッド・カスタムショー 2024」で撮影した個体で、1958年式だ

光岡自動車は2018年にも、ロードスターをベースに2代目コルベット(C2)を思わせるデザインを施した創業50周年記念モデル「ロックスター」を発売している。LA1のデザインを担当した同社オリジナルカー事業部 商品企画課課長兼デザイナーの青木孝憲さんによると、LA1の構想は、ロックスターを手がけていた頃からぼんやりとあったそうだ。

青木さんは、市場調査に基づいてデザインを決めたわけではないと強調する。「市場調査で出てくるような、AIでもできるような数字とか傾向は、僕たちにとっては必要がない」とのことだ。出発点はあくまで、自分たちが乗りたいクルマ。かつて憧れたクルマや文化を、今の時代に解釈し直すのがミツオカ流だという。

当時のクルマに実際に長時間乗るのは「本当に大変」と青木さん。LA1は面の使い方などに今どきのカーデザインのトレンドを盛り込み、モダンに仕立てている。安全装備付きの右ハンドルで、気楽に乗れるクルマにしたかったというのが青木さんの思いだ。フェラーリやランボルギーニではなく、「軽く、シャレで」こういうクルマに乗る世界観を目指したという。

想定する購入者層は、ロックスターよりも10歳ほど年齢が高いという。執行役員 オリジナルカー事業部 営業企画本部長の渡部稔さんによると、ロックスターの購入者は30～40代が中心で、70代はほとんどいなかったそうだ。LA1への問い合わせは64歳の渡部さんと同世代か、それより少し上の人が多いとのこと。

ボディもメッキ調パーツも「手作り」

LA1は全身が手作りだ。FRP製のボディや「ブーメラン型」と呼ぶ前後のバンパーは職人が手作業で作っている。塗装も手作業。バンパーなどの輝きは実はメッキではなく、1個ずつ手作業でメッキ調の表面処理を施したものだという。

こうしたクルマづくりについて青木さんは、「大手さんでは絶対にやらない」と話す。FRPは精度を出すのが難しく、季節によって樹脂の配合を変えるなど「和菓子みたい」な調整をしながら部品を1個ずつ作っているそうだ。部品同士を取り付けた際の段差も、職人が1台ずつ建て付けを調整している。形状が難しくメッキも多いため、部品サプライヤーからは「嫌われがち」なのだとか。

最近の光岡自動車は、2020年発表のSUV「バディ」以降、大きな投資をして金型による射出成形部品を導入し、生産の効率化を進めてきた。LA1はその流れとは逆の、手間ひまのかかるクルマだ。それでも、ある若い職人は青木さんに「このぐらいの難易度がないと、楽しくないですよ」と言い、楽しそうにLA1を組んでくれたという。

原点は40年前のロサンゼルス

LA1という車名には、光岡自動車の原点への思いが込められている。

渡部さんの説明によると、同社は1985年の暮れ、主力だった50ccのマイクロカーが道路交通法改正の影響で売れなくなり、工場閉鎖に追い込まれた。翌年、失意の創業者・光岡進さんが訪れた米国・ロサンゼルスで偶然目にしたのが、クラシックカー風のボディを持つ「キットカー」だった。ビンテージカーのような外観なのに中身は現代的なメカニズムというそのクルマに衝撃を受け、「自分たちもこんなクルマを作りたい」と考えたのが、現在のオリジナルカー事業の始まりだという。

こうして1987年に生まれたのが「BUBUクラシックSSK」だ。北米から輸入した中古のフォルクスワーゲン「ビートル」のシャシーとエンジンに、FRP製のボディを載せたクルマだった。価格は295万円で、限定200台がわずか4日間で完売したそうだ。

ベース車を生かしてクラシカルな姿のクルマを作るという手法は、40年近くたった今も変わらない。2027年には、このオリジナルカー事業が40年の節目を迎える。

光岡自動車はリリースで、ここ数年は「バディ」や「M55」の話題性でブランドをけん引してきた一方、ベース車の手配難航や原材料費の高騰で商品企画の遅れや変更を余儀なくされ、かつてのような勢いが少し欠けているという葛藤があったと明かしている。そこで思い起こしたのが、「ゼロワン」や「ラ・セード」といった過去のオリジナルカーの輝きだった。LA1は、そうした「ミツオカらしさ」を取り戻すべく生まれたクルマでもある。

青木さんは今後について、量産モデルを生産しながら、時折こうした「ミツオカらしい」クルマを少しずつ投入していくスタイルを示した。顧客にとってはワクワクするし、会社としても安定した経営につながるとの考えだ。

予約は店頭のみ、申込金は80万円

LA1の予約は、全国のミツオカオリジナルカー販売拠点の店頭でのみ受け付ける。電話やインターネットなどでの申し込みは不可。注文書と申込金80万円、購入に関する同意書の3点がそろった段階で正式な予約となる。

「上限200台」としているのは、部品やベース車の調達状況によっては200台を作れなくなる可能性があるため。2028年生産分については、予約しても納車できない場合があるという。その旨は同意書で事前に了承を得る仕組みで、納車できなかった場合、申込金は返金される。

生産・出荷は2027年2月頃から始まる予定。2027年分は100台を予定しているが、工場では台数を増やせないか調整中だという。販売予定台数の200台に達した時点で受け付けは終了となる。

【フォトギャラリー】光岡自動車「LA1」