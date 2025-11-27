マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
光岡自動車が新型「M55」発売! 量産第2弾は「誰でも乗れる古き良き日本車」に

NOV. 27, 2025 14:55
Text : 藤田真吾
光岡自動車は「M55」(エムダブルファイブ)の量産モデル第2弾となる「1st Edition」(ファーストエディション)を発売した。アメ車の影響を受けた「古き良き日本車」を思わせるデザインはそのままに、中身が「オートマ車」になり、生産台数が増え、ボディカラーのラインアップも充実し、「誰でも乗れるクルマ」になっているところが特徴だ。

  • 光岡自動車「M55ファーストエディション」

    これは目立つ! 光岡自動車が「M55ファーストエディション」を発売

M55ファーストエディションってどんなクルマ?

「M55」は光岡自動車が創業55周年(2023年)を記念して作った新型車。2024年11月に発表した量産モデル第1弾「Zero Edition」(ゼロエディション)は、生産台数100台、応募者数上限350人で抽選販売の申し込みを受け付けたところ、受付開始からわずか10日間で応募者数が上限に達する人気ぶりだった。

M55ファーストエディションは2026年に250台を生産予定。2025年3月27日に先行予約の受け付けを開始しており、これまでに約150台を受注しているという。

  • 光岡自動車「M55ファーストエディション」

    「M55」のボディサイズは全長4,735mm×全幅1,805mm×全高1,415mm、ホイールベースは2,735mm。ベース車両はホンダの「シビック」だ

  • 光岡自動車「M55ファーストエディション」

    「M55ファーストエディション」発表会に登壇した光岡自動車 常務取締役の光岡太進さんによると、同氏の父で光岡自動車創業者の光岡進さん(現・会長)はM55について、「これのう、丸目になってて、ラインはストレートで水平で、昔のスカG(プリンスのスカイラインGT)とかローレルとか、あの時代のクルマやのう。これはこれで、カッコいいねけよ」(カッコいいねけよの「ねけよ」は富山弁。カッコいいじゃないか、くらいの意味)と評したという

ゼロエディションは1グレード、ボディカラー1色、6速マニュアルのみの展開だった。ファーストエディションは全3グレードで全てオートマ車。駆動方式はFF(前輪駆動)のみだ。ボディカラーは10種類から選べる。グレード展開は以下の通り。

  • 「LX」グレード：756.8万円、1.5Lガソリン車

  • 「e:HEV LX」グレード：811.8万円、2.0Lハイブリッド車

  • 「e:HEV EX」グレード：842.71万円、2.0Lハイブリッド車

「EX」は装備充実の上級グレード。電動パノラミックサンルーフが付いていたり、ミラーカバーがグロスブラックになっていたり、前席がパワーシートになっていたり、ワイヤレス充電器が付いていたりする。

  • 光岡自動車「M55ファーストエディション」

    M55の刺繍が入った専用レザーシート(合皮)は49.5万円のメーカーオプション。ちなみに、ゼロエディションのレザーシートはネイビー系の色だったが、ファーストエディションではブラックになっている。これならどのボディカラーにもマッチするはずだ

  • 光岡自動車「M55ファーストエディション」

    オプションを付けない場合、シートはファブリック(シビックのシート)になる

  • 光岡自動車「M55ファーストエディション」

    ボディカラーは「標準カラー」が「プラチナホワイトパール」「ソニックグレーパール」「プレミアムクリスタルレッドメタリック」「シーベッドブルーパール」の4色(レッドは特別塗装色で5.5万円)、「ボディカラーオプション」(49.5万円)が「スカイスクレイパーグレー」「ブルーアイスランド」「オールドイングリッシュホワイト」「ジョンマンゴー」「スプリングブルー」「パパイヤオレンジメタリック」の6色だ

マニュアル車登場の可能性は?

光岡自動車 オリジナルカー事業部 商品企画課 課長 兼 デザイナーの青木孝憲さんに言わせると、1グレードのマニュアル車だった「ゼロエディション」は「M55」の「ご神体」のような存在。一方で、オートマになってボディカラーの選択肢も豊富になり、間口が広がって誰でも乗れるようになった「ファーストエディション」は「少し肩の力を抜いて、リラックスした状態で、オシャレな普段着で乗れる」クルマになったという。

オートマ化は嬉しい一方で、マニュアルのM55に乗りたい、という声も依然としてありそう。ベース車両のシビックには「RS」というマニュアル専用グレードがあるが、これを基にマニュアルのM55を作る予定はないのだろうか。

その点について光岡自動車 オリジナルカー事業部 営業企画本部長 渡部稔さんは、「マニュアル仕様は非常に人気があって、私たちもご提供したいところなのですが、具体的にいつごろ、何台くらいというのはありません」とする。ただ、製作を検討中なのは間違いないそうだ。シビックのRSは人気のクルマなので、ベース車両の供給(調達)についても「宿題が残っている」とのことだった。

ゼロエディションの抽選販売はすぐに申し込みが上限に達してしまったが、ファーストエディションは今ならまだ買える。マニュアル車の登場を待っていたら、今あるクルマは売り切れてしまうかも……。このあたりが悩ましいところだ。

【フォトギャラリー】M55ファーストエディション

【フォトギャラリー】光岡自動車提供のオフィシャル画像

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

