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「阪神電気鉄道」の最新情報・話題まとめ

阪神電気鉄道の最新ニュース・コラムを紹介します。

2019年03月10日(日)

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「阪神電車×桃園メトロ連携記念ラッピング列車」お披露目式を開催

鉄道 03/10 06:30

2019年02月19日(火)

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阪神「タイガースICOCA」発売方法は? IC定期券キャンペーンも実施

鉄道 02/19 18:57

2019年02月12日(火)

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阪神なんば線開業、近鉄と相互直通運転10周年「1dayチケット」発売

鉄道 02/12 18:28

2019年01月24日(木)

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阪急電鉄・阪神電気鉄道など4社「ICOCA」「ICOCA定期券」3/1発売

鉄道 01/24 16:58

2019年01月22日(火)

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阪神電気鉄道と台湾・桃園メトロの共通点は? 相互連携協定を締結

鉄道 01/22 21:53

2019年01月19日(土)

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関西の鉄道18社局、列車の運転見合わせ時の振替輸送利用方法を変更

鉄道 01/19 06:00

2019年01月15日(火)

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「阪神・近鉄つながって10周年」記念ツアー、神戸から直通列車も

鉄道 01/15 21:00

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阪神なんば線開業、近鉄と相互直通運転開始から10周年で記念企画

鉄道 01/15 20:49

2019年01月09日(水)

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阪神電気鉄道、特別デザイン「タイガースICOCA」2種類を今春発売

鉄道 01/09 18:16

2018年12月27日(木)

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JR・私鉄各社、刃物に関する手回り品ルール改正 - 2019年4月から

鉄道 12/27 17:25

2018年12月25日(火)

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阪神電気鉄道、列車運行状況が確認できるTwitterアカウントを開設

鉄道 12/25 18:00

2018年12月11日(火)

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阪神電気鉄道、鳴尾駅の高架下に武庫川女子大学の拠点施設を設置へ

鉄道 12/11 20:49

2018年12月10日(月)

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阪神電気鉄道、大晦日に終夜運転を実施 - 近鉄奈良線へ直通運転も

鉄道 12/10 16:42

2018年11月11日(日)

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近鉄「伊勢神宮初詣割引きっぷ」などお得なきっぷ発売、阪神版も

鉄道 11/11 17:55

2018年08月05日(日)

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阪神電車甲子園駅、夏の甲子園に合わせ列車接近メロディを嵐の新曲に

鉄道 08/05 11:23

2018年07月15日(日)

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神戸高速線新開地駅構内の駅ナカ商業施設「エキナ新開地」7/18開業

レジャー 07/15 16:53

2018年07月09日(月)

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阪神電気鉄道・JR西日本、西九条駅の改札階結ぶエレベーター稼動へ

鉄道 07/09 17:37

2018年06月22日(金)

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阪神電気鉄道『アンパンマン』映画公開記念でスタンプラリー開催

鉄道 06/22 19:33

2018年06月18日(月)

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大阪で震度6弱の地震発生、JR新幹線・在来線など鉄道の運行状況は

鉄道 06/18 14:11

2018年06月17日(日)

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「民鉄キャリアトレイン」立上げ - 大手民鉄、相互に社員を受入れ

鉄道 06/17 07:37

2018年04月25日(水)

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阪神電気鉄道「ぼくらの街の阪神電車」新作公開、あのCMソングも

鉄道 04/25 20:01

2018年04月10日(火)

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4/27に梅田1丁目1番地計画のI期棟が竣工--6/1には阪神百貨店も部分開業

レジャー 04/10 16:54

2018年04月03日(火)

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阪急・阪神・能勢・北急の関西私鉄4社も「ICOCA」2019年春発売へ

鉄道 04/03 12:05

2018年03月02日(金)

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神戸高速線開通50周年、5社で企画乗車券発売など記念企画を実施

鉄道 03/02 21:09

2018年02月22日(木)

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阪神電気鉄道「阪神アプリ」3月リリース、遅延情報プッシュ通知も

鉄道 02/22 18:11

2017年12月27日(水)

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2017年大晦日の電車 - 関西のJR・私鉄など終夜運転を行う路線は?

鉄道 12/27 17:05

2017年12月11日(月)

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阪神本線・阪神なんば線で大晦日に終夜運転、普通を15～30分間隔

鉄道 12/11 17:13

2017年09月23日(土)

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阪神電気鉄道「鉄道の日 はんしんまつり」11/3開催、過去最大7,000名を招待

鉄道 09/23 20:40

2017年05月11日(木)

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阪神電気鉄道とJR西日本、福島駅付近の両社所有地を共同開発 - 複合ビルに

鉄道 05/11 18:30

2017年05月10日(水)

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阪神電鉄とJR西日本、初の共同開発した複合ビルが福島駅で2019年春開業

レジャー 05/10 16:51

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    鉄道ニュース週報 第167回 近鉄「しまかぜ」お召し列車が話題、平成最後の運転予定は
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