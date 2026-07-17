阪神電気鉄道は17日、新型急行用車両3000系(6両編成)に導入する座席指定サービスについて、名称を「らくやんシート」に決定したと発表した。大阪梅田～山陽姫路間で2027年春のサービス提供開始を予定している。

座席指定サービス「らくやんシート」は、阪神電気鉄道がこれまで「らくやんカード」「らくやんライナー」といったサービスで提供してきた「阪神らしさ」を継承し、利用者の日常の移動をストレスフリーにする「お手軽かつ快適なサービス」に。座席指定券を購入することで、確実に着席できる快適なサービスを提供するという。

新型急行用車両3000系を対象車両としてサービス開始し、6両編成のうち大阪方から3両目の1両を使用。大阪梅田～山陽姫路間(阪神本線・神戸高速線、山陽電気鉄道本線)で運行している直通特急・特急の一部列車でサービスを提供する。

対象車両の3000系は車内にL/Cシートとロングシートを設置している。「らくやんシート」のサービス提供時、L/Cシートはクロスシートで運行し、リクライニングやドリンクホルダー、コンセントを利用可能(一部座席を除く)。座席幅は一般車両と同じ470mmとしている。ロングシートはコンセントのみ利用でき、座席幅は500mmで同社最大幅だという。

座席指定券の料金は1乗車あたり300円(区間運賃が別途必要)。新型急行用車両3000系の運行開始に合わせ、サービスの提供開始を予定している。具体的なサービス開始日、座席指定券の発売方法など、詳細は決まり次第、改めて発表する。