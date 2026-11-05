阪神電気鉄道は5日、新型車両3000系の報道関係者向け内覧会を実施した。急行用車両の新たなエクステリアカラーをまとい、座席指定サービス「らくやんシート」を提供するほか、各車両にマルチスペース「いこいこーな」も設置。2027年春の導入を予定している。

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新型車両3000系は6両編成。同社の急行用車両で長く親しまれてきた「赤胴車」のイメージを受け継ぐ「Re Vermilion(リ・バーミリオン)」をエクステリアカラーに採用した。急行用車両として「駆ける」疾走感・躍動感を表現するとともに、アイデアを掛け合わせる「×(かける)」をモチーフとしたグラフィックを前面・側面に展開し、エクステリアカラーを車両先頭部から後方へ上昇させることで、さらなる高みをめざし「翔ける」姿を表現するなど、車両コンセプトでもある「かける」を体現したエクステリアデザインも特徴となっている。

同社の既存車両と比べて車体長・車体幅が拡大しており、これにともない車内もゆとりのある空間に。座席はエクステリアカラーの「Re Vermilion」にちなんだ赤系色を中心に配色し、他にも明るい色調とあたたかみのある質感を取り入れたという。

6両編成のうち大阪方から3両目は、座席指定サービス「らくやんシート」の対象車両となる。中央部の座席に同社初採用というL/Cシートを導入し、通常時はロングシート、「らくやんシート」提供時はクロスシートに転換できる仕様とした。座席幅470mmでリクライニング機能が付き、コンセントとドリンクホルダーも設置(一部座席を除く)。各種サービスについては「らくやんシート」提供中のみ利用可能とされている。

「らくやんシート」を除く各車両の座席は赤系色のバケットシートを基本としており、5人掛け座席および7人掛け座席の中間に仕切りと握り棒を設置した。座席横の仕切りは透明ガラスとして視界の抜けを良くし、通路幅もゆとりを持たせるなど、開放感を演出するインテリアデザインとしている。出入口横の一部箇所に、ベビーカーや大きな荷物(スーツケースなど)を持った人など利用できるマルチスペース「いこいこーな」を設置。軽く寄りかかれる腰当ても配置し、車内で立ち続ける際の疲労を軽減できるようにする。

車両間の連結部も、同社の既存車両と比べて通路幅を拡大。大型の透明ガラスで見通しを良くし、通り抜けしやすい構造としている。車内案内表示器は出入口の上部に設置したほか、出入口横の上部にも広告表示器を導入。画像・映像を用いた広告コンテンツを提供する。なお、3000系の車内案内表示器と行先・種別表示器において、多様な色覚に配慮した色とデザインを採用しており、カラーユニバーサルデザイン(CUD)認証を取得。客室上部の視界を広げ、より開放感のある車内空間とするため、中吊り広告は廃止する。

出入口横にマルチスペース「いこいこーな」を設置

出入口横の上部に広告表示器も導入

3000系の運転席。ワンハンドルマスコンを採用した

快適性・省エネ性に優れた電気式戸閉装置とインバータ式空調装置でストレスフリーな車内環境をめざすとともに、同期リラクタンスモータシステム「SynTRACS」を駆動システムに採用。これにより、既存車両8000系と比べて消費電力を約60%削減するという。

新たに導入する3000系は、同社の急行用車両で長年親しまれてきた「赤胴車」のイメージを受け継ぐ「Re Vermilion」のエクステリアデザインに。既存車両が担ってきた輸送サービスを継承しつつ、快適性・利便性・省エネ性能などの面で新たな価値を加えた車両となる。一般車両としての使いやすさを追求する一方、L/Cシートを活用した座席指定サービスも提供するなど、日常的な移動から着席ニーズまで幅広く対応した仕様となっており、時代のニーズに合わせた急行用車両の新たな方向性を示す存在となることを期待したい。

3000系の導入に合わせ、既存の急行用車両(8000系を除く)も「Re Vermilion」を用いたエクステリアデザインに統一する予定。すでに1000系の一部編成が新たなデザインで運行され、9300系も2026年秋から2027年夏にかけてデザインを順次変更するとのこと。形式を超えて急行用車両のイメージを統一する取組みとして注目される。新旧車両が同一のカラーをまとって走ることにより、急行用車両を象徴する新たなイメージの定着につながるかもしれない。

新型車両3000系の導入時期は2027年春とされ、まずは1編成で運用を開始。その後も順次、運用本数を増やす予定とされている。3000系の導入に合わせ、座席指定サービス「らくやんシート」も2027年春から提供を開始。大阪梅田～山陽姫路間(阪神本線、神戸高速線、山陽電気鉄道本線)を走る直通特急および特急の一部列車でサービスを提供し、利用する際は乗車区間の運賃に加え、座席指定券の料金として1乗車あたり300円(税込)が必要となる。サービス開始日や座席指定券の販売方法など、詳細は決まり次第、改めて案内する。