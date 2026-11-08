阪神電気鉄道は、2027年春の運行開始を予定している新型車両3000系の報道陣向け内覧会を11月5日に実施した。8000系に代わる急行用車両であり、大阪梅田方から3両目の車両で実施する座席指定サービス「らくやんシート」も注目される。

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定期列車では同社初となる座席指定サービスだけに、運用がどうなるか気になるところ。JR西日本や他の関西私鉄と比較した際の、「らくやんシート」の強みにも言及したい。

「らくやんシート」提供時はクロスシート、通常時はロングシート

新型車両3000系は急行用車両として導入され、大阪梅田～山陽姫路間(阪神本線、神戸高速線、山陽電気鉄道本線)の直通特急や特急など、普通以外の種別で運用する予定。1984年の登場から40年以上が経過した8000系の代替車両という位置づけになる。3000系の予定製造車両数は定かにしていないが、おそらく現行の8000系に匹敵する車両数となるのではないかと予想される。現段階では、2027年春に1編成を導入することが決まっている。

3000系は他の急行用車両と同じく1編成あたり6両で構成される。このうち大阪梅田方から3両目が、運行開始と同時に始まる座席指定サービス「らくやんシート」の対象車両。車内の中央部に、ロングシートとクロスシートの両方に転換可能なL/Cシートを設置した。相互直通運転を行う近鉄奈良線ではおなじみのL/Cシートだが、阪神電気鉄道の車両では初採用となる。

「らくやんシート」のサービス提供時、L/Cシートはリクライニング機能の付いたクロスシートとして使用され、コンセントとドリンクホルダーを利用できる(一部座席を除く)。車端部の座席はロングシートだが、座席幅を通常の座席より30mm拡大し、同社最大の500mmとした。肘掛けとコンセントも設け、ロングシートであってもグレードの高い座席となっている。

また、3000系の各車両に言えることだが、中吊り広告を廃止したことにより、既存車両にない開放感がある。実際に「らくやんシート」のL/Cシートに座ってみると、サービス提供時限定の暖色LED灯とも相まって、従来のクロスシートに高級感が加わったような印象を受けた。

リクライニング機能も付いている

「らくやんシート」車両の車端部はロングシート。座席幅を拡大したほか、コンセントも付く

「らくやんシート」の車両は外観にも特徴がある。3000系は片側3扉の車両だが、「らくやんシート」のサービス提供時、対象車両では扉3カ所のうち1カ所のみ開閉する。外から見てもわかりやすいように、サービス提供時に開閉する扉に「らくやんシート」の装飾を施した。

先述の通り、「らくやんシート」車両のL/Cシートはロングシートにも転換できる。「らくやんシート」のサービスを提供しない通常時の列車はオールロングシートに変わり、L/Cシートのリクライニング機能や、各座席のコンセントなどは利用できない。

「らくやんシート」はリーズナブルに利用できるサービス

定期列車として同社初の座席指定サービスとなる「らくやんシート」は、大阪梅田～山陽姫路間を走る直通特急と特急の一部列車でサービスを提供する予定。具体的なサービス概要はまだ発表されていないが、ラッシュ時の着席サービス提供を導入の目的としているだけに、ラッシュ時に「らくやんシート」を設定することは確実だろう。

コンセントの設置を示すステッカー

「らくやんシート」の隣の車両では、貫通扉にステッカーが貼られてあった

「らくやんシート」を利用する際、乗車する区間の運賃に加えて、1乗車あたり300円(税込)が必要となる。大阪梅田～山陽姫路間を乗り通すと91.8kmもあるが、この区間でも「らくやんシート」の利用による追加料金は300円のみ。阪神電気鉄道によると、他のJR・私鉄を参考にしつつ、「比較的リーズナブルな料金」を目標にしたとのこと。

率直に書くと、「追加料金300円」という価格設定はかなりお得に感じられる。たとえば、大阪梅田～山陽姫路間で並走するJR神戸線(東海道・山陽本線)の場合、一部の新快速に「Aシート」、新快速と快速に「うれしート」といった有料座席サービスを導入している。「うれしート」に関して、追加料金は1乗車あたり300円(チケットレス指定席券を購入した場合)だが、既存車両を使用し、従来から存在する転換クロスシートを指定席としたものであり、コンセントやリクライニング機能はない。快適性や設備面の観点から単純比較するならば、同じ追加料金300円で乗車できる「らくやんシート」のほうが「コスパがいい」といえる。

「らくやんライナー」が「らくやんシート」になったわけではない

阪神電気鉄道は2022年12月から2023年1月まで、夜間有料臨時列車「らくやんライナー」を運行した実績がある。年末年始の金曜日に計4日間、夜間に大阪梅田発青木行の列車を1日2本設定。9300系6両編成を使用して運転された。「らくやんライナー」では、6両編成の全車両を定員制の有料座席として使用した。2023年1月の最終運行日以降、「らくやんライナー」の運行はなく、やきもきしていた利用者もいたかもしれない。

同社によると、「らくやんライナー」はあくまで座席指定サービスのニーズが存在するか、確認するための列車だったという。利用者からのアンケートをもとに、座席指定サービスへのニーズの高さを確認した。「らくやんライナー」は「らくやんシート」の導入に向けた参考指標のひとつという位置づけであり、他社の状況なども参考にしつつ、サービス導入を決めたとのことだった。種別が多く、複雑なダイヤを組む阪神本線において、「らくやんライナー」のような独立した列車の設定はなかなか難しいのだろう。

新型車両3000系の導入と同時にサービスを開始する「らくやんシート」も、夕夜間は大阪梅田駅などを乗車専用駅、他の直通特急・特急停車駅を降車専用駅として運用する可能性がある。「らくやんライナー」にはなかった朝の設定もある場合、夕夜間とは逆の運用になるかもしれない。筆者は途中駅から大阪梅田方面の利用が多いと予想するが、実際はどうなるだろうか。今後発表される「らくやんシート」の具体的なサービス概要にも注目したい。