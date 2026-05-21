阪神電気鉄道は21日、急行用の新型車両3000系(2027年春に導入予定)について、インテリアデザインが決定したと発表した。座席指定サービス対象車両を除く各車両に、誰でも利用できるマルチスペース「いこいこーな」を設置する。

新型車両3000系のインテリアデザインは、視界の広がりやゆとりのある通路の確保により、「開放感」を演出。具体的には、既存車両と比べて車体幅と車体長を拡大してゆとりのある車内空間としたほか、座席横の仕切りを透明ガラスにすることで視界の抜けを良くし、中吊り広告を廃止して客室上部の視界を広げ、連結間の通路に型の透明ガラスを採用することで見通しを良くしているとのこと。出入口横上部には、新たに広告表示器を導入し、画像・映像を用いた広告コンテンツを提供する。

車内は明るい色調とあたたかさのある質感に。エクステリアカラー「Re Vermilion(リ・バーミリオン)」にちなんだ赤系色のバケットシートを基本に、5人掛け・7人掛け座席の中間に仕切りと握り棒を設置する。座席指定サービス対象車両(6両編成のうち1両)の中央部に、ロングシートとクロスシートの転換が可能なL/Cシートを同社で初めて採用するとのこと。

座席指定サービス対象車両を除く各車両には、誰でも利用できるマルチスペース「いこいこーな」を設置。おでかけに「行こ行こ」と誘う親しみやすさと、場所を表す「コーナー」を掛け合わせた名称により、ベビーカーやスーツケースなどの大きな荷物を持つ人にも利用しやすい車内空間づくりに取り組むとしている。