阪神電気鉄道と阪神バスは8日、阪神タイガースの「JERA セントラル・リーグ 2025」優勝を記念し、特別ラッピングトレインとバスの運行を9月14日から順次開始すると発表した。

特別ラッピングトレインは8000系と1000系を各1編成(計2編成)使用し、タイガースの選手などラッピング。8000系は9月14日から12月下旬頃まで、1000系は9月17日から12月下旬頃まで運行を予定している。8000系と1000系には同じラッピングが施され、ラッピングトレインの車内に藤川監督と選手11名が登場する特別仕様のポスターを掲出する。

運行区間は本線・神戸高速線・山陽電鉄線(西代～山陽姫路間)とされ、1000系のみ阪神なんば線・近鉄線(大阪難波～近鉄奈良間)も運行。阪神電気鉄道のサイト内「お知らせ」または公式X(Twitter)で運航スケジュールを案内する。

特別ラッピングバスは路線バスと空港リムジンバスの各1両を対象に、リーグ優勝記念ロゴなどラッピング。一般路線バスは9月19日から12月下旬頃まで、空港リムジンバスは9月20日から12月下旬頃まで運行を予定している。一般路線バスは尼崎市、西宮市、宝塚市、伊丹市、空港リムジンバスは「伊丹空港～大阪・西宮」「関西空港～大阪・尼崎・西宮」で運行する。