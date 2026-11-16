阪神電気鉄道などで構成する「灘の酒蔵」活性化プロジェクト実行委員会は16日、ラッピングトレイン「Go!Go! 灘五郷!」第3弾を12月14日から運行すると発表した。阪神電気鉄道の1000系(6両編成)を使用し、阪神本線・阪神なんば線と相互直通運転区間で当面運行する。

今回のラッピングトレインは、「Re Vermilion(リ・バーミリオン)」と呼ばれる赤色の新デザインとなった1000系を使用。これまで採用してきた、猫のキャラクターを用いたデザインから一新し、灘五郷が受け継いできた文化的価値と日本酒の新たな楽しみ方を表現するとともに、酒にまつわる多彩なモチーフの中で人々が楽しむ様子を描き、地域の活気や人の温かさが伝わるデザインとしている。

車両の側面に、酒樽や酒瓶をはじめ、酒造りと日本酒に関連するさまざまなモチーフを配置。先頭車両は側面の広い範囲にイラストを施す。なお、現在運行している第2弾のラッピングトレインは2027年2月頃まで運行する予定となっている。

「灘五郷」は、神戸市の西郷、御影郷、魚崎郷、西宮市の西宮郷、今津郷という5つの郷の総称。酒造りに適した「宮水」がわき出るほか、酒造用原料米として知られる「山田錦」の産地にも近く、日本有数の酒どころとして発展した。現在も清酒・みりんを製造する蔵元が25あり、全国の約25%に相当する量の日本酒を製造している。

「灘の酒蔵」活性化プロジェクトは、灘五郷酒造組合、神戸市、西宮市、阪神電気鉄道の4者が2017年10月に立ち上げた。ラッピングトレインの運行などを通じて灘五郷の魅力を発信し、沿線住民や国内外の観光客に来訪のきっかけを提供するとともに、認知拡大とブランドイメージの向上を図っている。