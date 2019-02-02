乗りもの

会員ページ

お知らせ

「気動車」の最新情報・話題まとめ

全国の非電化区間などを走る気動車の最新ニュース・コラムを紹介します

2019年04月04日(木)

Top

JR西日本、津山まなびの鉄道館「扇形こどもまつり」4/27から開催

鉄道 04/04 21:18

2019年04月03日(水)

Top

JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画

鉄道 04/03 16:47

2019年04月01日(月)

Top

平成筑豊鉄道「平成から令和へ」乗車券、ヘッドマーク付き列車も

鉄道 04/01 19:08

2019年03月30日(土)

Top

鉄道ニュース週報 第166回 三陸鉄道リアス線開通、注目のきっぷと列車は?

鉄道 03/30 18:14

2019年03月24日(日)

Top

三陸鉄道リアス線開業、新ダイヤで営業運転 - 163km直通する列車も

鉄道 03/24 22:20

2019年03月22日(金)

Top

JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ

鉄道 03/22 19:41

2019年03月19日(火)

Top

リニア・鉄道館で展示、蒸気動車「ホジ6014号」重要文化財に指定

鉄道 03/19 19:51

2019年03月15日(金)

Top

道南いさりび鉄道キハ40形、最後のJR標準色車両が旧国鉄急行形塗色に

鉄道 03/15 19:44

Top

JR九州「ゆふいんの森」30周年企画、出発式や酒蔵めぐりバス運行も

鉄道 03/15 19:15

2019年03月13日(水)

Top

JR九州、原田線(筑豊本線)キハ31形のラストラン - 3/23に1往復運転

鉄道 03/13 20:11

2019年03月11日(月)

Top

JR四国2700系、新型車両にジェイテクトのボールスプライン付推進軸

鉄道 03/11 12:44

2019年03月08日(金)

Top

鉄道ニュース週報 第163回 JR北海道初の自社製造車両「ニセコエクスプレス」保存プロジェクト発足

鉄道 03/08 06:00

2019年03月06日(水)

Top

JR西日本「瑞風を見守る会」匠たちが「瑞風」をブラッシュアップ

鉄道 03/06 06:00

2019年03月05日(火)

Top

JR西日本、境線「ICOCA」エリア拡大へ「車載型IC改札機」報道公開

鉄道 03/05 11:47

2019年02月25日(月)

Top

JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」外観デザインを公開

鉄道 02/25 21:11

2019年02月21日(木)

Top

智頭急行「スーパーはくと」車両更新も検討 - 中期経営計画を策定

鉄道 02/21 19:12

2019年02月18日(月)

Top

JR東日本・東武鉄道、栃木アフターDCに合わせイベント列車を運行

鉄道 02/18 23:13

2019年02月17日(日)

Top

道南いさりび鉄道、運行開始3周年の「おでん列車」企画 - 3/9運行

鉄道 02/17 19:02

2019年02月14日(木)

Top

JR北海道キハ40形「山紫水明」シリーズ「紫水」号・「山明」号導入

鉄道 02/14 19:39

Top

JR北海道キハ261系5000番台(仮称)多目的特急車両、2編成を新製へ

鉄道 02/14 19:17

2019年02月12日(火)

Top

JR北海道とJR東日本・東急電鉄・JR貨物が協力、観光列車を運行へ

鉄道 02/12 16:41

2019年02月07日(木)

Top

JR九州、原田線(筑豊本線)桂川～原田間3/9始発列車から運転再開へ

鉄道 02/07 19:49

2019年02月06日(水)

Top

JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」2020年春めどに運行

鉄道 02/06 19:21

2019年02月03日(日)

Top

JR西日本「トワイライトエクスプレス瑞風」乗車、展望デッキが人気

鉄道 02/03 22:50

Top

京都鉄道博物館にJR四国「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」初入線

鉄道 02/03 06:50

2019年02月02日(土)

Top

JR九州「或る列車」4・5月も長崎コースで運行 - 運行時間は見直し

鉄道 02/02 23:54

Top

京都鉄道博物館「アンパンマン列車」特別展、シートでの記念撮影も

鉄道 02/02 22:19

Top

鉄道好き芸人・吉川正洋「鉄道ひとり旅」シリーズを語る 第5回 「新・鉄道ひとり旅」は「おじいちゃんになってもやっていたい」

鉄道 02/02 17:00

2019年02月01日(金)

Top

鉄道好き芸人・吉川正洋「鉄道ひとり旅」シリーズを語る 第4回 吉川さんが好きな車両とは? 視聴者との出会いも

鉄道 02/01 17:00

2019年01月31日(木)

Top

JR四国N2000系乗車ツアー、牟岐線で特急型車両乗れる貴重な機会に

鉄道 01/31 16:50

最初へ 1 3 4 最後へ

バックナンバー

2019
2018
2017
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
  • 5月
  • 6月
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    「Train Drive ATS3 近鉄奈良線」列車運転アプリAndroid版リリース
  2. 2

    東武鉄道、14系「ドリームカー」公開! 「SL大樹」「DL大樹」に導入
  3. 3

    あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」デビュー - 富山駅で出発式
  4. 4

    鉄道ニュース週報 第167回 近鉄「しまかぜ」お召し列車が話題、平成最後の運転予定は
  5. 5

    東武鉄道、蒸気機関車C11形の復元作業進む - 車輪抜きの様子を公開
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む