「気動車」の最新情報・話題まとめ
2019年04月04日(木)
JR西日本、津山まなびの鉄道館「扇形こどもまつり」4/27から開催
鉄道 04/04 21:18
2019年04月03日(水)
JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画
鉄道 04/03 16:47
2019年04月01日(月)
平成筑豊鉄道「平成から令和へ」乗車券、ヘッドマーク付き列車も
鉄道 04/01 19:08
2019年03月30日(土)
鉄道ニュース週報 第166回 三陸鉄道リアス線開通、注目のきっぷと列車は?
鉄道 03/30 18:14
2019年03月24日(日)
三陸鉄道リアス線開業、新ダイヤで営業運転 - 163km直通する列車も
鉄道 03/24 22:20
2019年03月22日(金)
JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ
鉄道 03/22 19:41
2019年03月19日(火)
リニア・鉄道館で展示、蒸気動車「ホジ6014号」重要文化財に指定
鉄道 03/19 19:51
2019年03月15日(金)
道南いさりび鉄道キハ40形、最後のJR標準色車両が旧国鉄急行形塗色に
鉄道 03/15 19:44
JR九州「ゆふいんの森」30周年企画、出発式や酒蔵めぐりバス運行も
鉄道 03/15 19:15
2019年03月13日(水)
JR九州、原田線(筑豊本線)キハ31形のラストラン - 3/23に1往復運転
鉄道 03/13 20:11
2019年03月11日(月)
JR四国2700系、新型車両にジェイテクトのボールスプライン付推進軸
鉄道 03/11 12:44
2019年03月08日(金)
鉄道ニュース週報 第163回 JR北海道初の自社製造車両「ニセコエクスプレス」保存プロジェクト発足
鉄道 03/08 06:00
2019年03月06日(水)
JR西日本「瑞風を見守る会」匠たちが「瑞風」をブラッシュアップ
鉄道 03/06 06:00
2019年03月05日(火)
JR西日本、境線「ICOCA」エリア拡大へ「車載型IC改札機」報道公開
鉄道 03/05 11:47
2019年02月25日(月)
JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」外観デザインを公開
鉄道 02/25 21:11
2019年02月21日(木)
智頭急行「スーパーはくと」車両更新も検討 - 中期経営計画を策定
鉄道 02/21 19:12
2019年02月18日(月)
JR東日本・東武鉄道、栃木アフターDCに合わせイベント列車を運行
鉄道 02/18 23:13
2019年02月17日(日)
道南いさりび鉄道、運行開始3周年の「おでん列車」企画 - 3/9運行
鉄道 02/17 19:02
2019年02月14日(木)
JR北海道キハ40形「山紫水明」シリーズ「紫水」号・「山明」号導入
鉄道 02/14 19:39
JR北海道キハ261系5000番台(仮称)多目的特急車両、2編成を新製へ
鉄道 02/14 19:17
2019年02月12日(火)
JR北海道とJR東日本・東急電鉄・JR貨物が協力、観光列車を運行へ
鉄道 02/12 16:41
2019年02月07日(木)
JR九州、原田線(筑豊本線)桂川～原田間3/9始発列車から運転再開へ
鉄道 02/07 19:49
2019年02月06日(水)
JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」2020年春めどに運行
鉄道 02/06 19:21
2019年02月03日(日)
JR西日本「トワイライトエクスプレス瑞風」乗車、展望デッキが人気
鉄道 02/03 22:50
京都鉄道博物館にJR四国「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」初入線
鉄道 02/03 06:50
2019年02月02日(土)
JR九州「或る列車」4・5月も長崎コースで運行 - 運行時間は見直し
鉄道 02/02 23:54
京都鉄道博物館「アンパンマン列車」特別展、シートでの記念撮影も
鉄道 02/02 22:19
2019年02月01日(金)
2019年01月31日(木)
JR四国N2000系乗車ツアー、牟岐線で特急型車両乗れる貴重な機会に
鉄道 01/31 16:50
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
|