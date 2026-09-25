岐阜新聞社は、苗木城跡(岐阜県中津川市の国史跡)を舞台にした屋外コンサートを10月25日に開催。JR東海が協賛し、キハ75形4両編成の特別列車を岐阜～中津川間で運行する。キハ75形が中央本線(多治見～中津川間)で「お客さまが乗車しての運行は初」とのこと。

キハ75形4両編成の特別列車は、苗木城築城500年を記念して開催される実力派テノール歌手・笛田博昭氏の屋外コンサートに合わせ、10月25日に運行される。岐阜駅を9時23分頃に発車し、高山本線から太多線を経て中央本線に乗り入れ、中津川駅へ12時11分頃に到着する。

今回のツアーでは、特別列車への乗車とコンサートをセットにした旅行商品に加え、鉄道ファン向けに特別列車への乗車のみ可能な旅行商品も販売。「特別列車(指定席)乗車+笛田博昭オペラコンサート in 苗木城」は40人限定・最少催行人員20人とされ、参加費は1人2万5,000円。特別列車の車内で昼食(弁当)を提供し、中津川駅到着後はバスでコンサート会場の苗木城へ移動する。コンサート終了後に中津川駅へ戻り、14時30分頃に解散となる。

「特別列車(指定席)乗車のみ」は最少催行人員100名とされ、参加費は窓側席1人1万2,980円・通路側席1人9,900円。2席占有を希望する場合は窓側席・通路側席それぞれを指定する必要があるとのこと。特別列車が中津川駅に到着した後、12時15分頃に解散となる。





「特別列車(指定席)乗車+笛田博昭オペラコンサート in 苗木城」と「特別列車(指定席)乗車のみ」の旅行商品を用意

旅行商品の詳細は、岐阜新聞旅行センター「苗木城築城500年記念 JR特別列車(キハ75系)乗車ツアー」のページなどでも確認できる。9月25日10時に販売開始しており、「プレイガイドぎふ」でウェブ予約が可能。岐阜新聞旅行センターで電話予約(平日10～16時)も受け付ける。