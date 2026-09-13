山形県はJR米坂線の米沢～今泉間が9月28日に開業100周年を迎えることを記念し、9月26日に沿線各地で記念イベントを開催すると発表した。米沢市出身の俳優、眞島秀和さんを特別ゲストに迎えた記念セレモニーや記念臨時列車の運行も予定している。

開業100周年記念セレモニーは9月26日12時15分から米沢駅4番線ホームで開催。主催者挨拶に続いて特別ゲストの眞島秀和さんが挨拶し、鏡開きなどを行う。山形県のご当地キャラクター「きてけろくん」、米沢市の「かねたん」も登場する。

特別なヘッドマークを掲出した団体専用臨時列車も9月26日に米沢～今泉間で運行。今泉駅から山形鉄道フラワー長井線に乗り継ぎ、長井駅で折り返して米沢駅に帰着する特別ツアーを設定し、往路の米沢駅から今泉駅まで眞島秀和さんが乗車。車内でトークショーなどを行う。おもてなしとして、羽前小松駅で山形の郷土料理をふるまうほか、今泉駅で地元団体による太鼓演奏、長井駅で「やまがた愛の武将隊」による演武などを予定している。この列車は旅行商品として販売され、すでにキャンセル待ちとなっている。

開業100周年記念の団体専用臨時列車に眞島秀和さんが乗車する

同日の米沢駅では、「米沢おしょうしな駅まつり2026」と題し、駅前マルシェや鉄道体験イベントなど開催。現役運転士が操作方法を案内するトレインシミュレータ体験、レールスター乗車体験、ビッグロモ写真人撮影会なども実施する。定期列車の発着に合わせ、米沢中央高等学校吹奏楽部による演奏で出迎えと見送りも行う。

羽前小松駅でも開業100周年記念のおもてなしイベントを開催し、記念コンサートや地元グルメのフードコートなどを展開。今泉駅では定期列車の出迎え・見送りに加え、昔ながらのダッチングマシン(日付印字機)を使って記念硬券への日付印字を体験できる。3駅とも開業100周年を記念したオリジナルデザインの台紙と記念硬券を数量限定で配布する。