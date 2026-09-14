JR西日本は14日、萩市およびTVアニメ『銀魂』とのコラボレーション企画「銀魂暦(ごよみ)」の一環として、観光列車「○○のはなし」の車内でオリジナルコラボグッズを10月3日から先行販売すると発表した。

「銀魂暦」は10月から実施するコラボレーション企画。今回、限定グッズとして、「ミニキャラアクリルスタンド ○○のはなし ver.」(3種、各1,320円)、「ミニキャラアクリルキーホルダー ○○のはなし ver.」(3種、各990円)、「ミニキャラステッカー ○○のはなし ver.」(3種、各660円)を用意する。

車内での販売期間は10月3日から12月20日まで。期間中の「○○のはなし」通常運行日に販売するが、山口デスティネーションキャンペーンに合わせて特別運行する「○○のはなし81・82号」では販売しない。「○○のはなし」の車内販売カウンターにて、往路は下関駅発車後から萩駅到着前まで、復路は萩駅発車後から川棚温泉駅到着前まで販売する。なお、10月3・4・10・11・12日の5日間に限り、販売区間を往路は下関駅発車後から東萩駅まで、復路は東萩駅から川棚温泉駅発車後まで拡大する。

車内販売はキャッシュレス決済のみとなり、現金は利用できない。購入できる数量は1人につき1商品5個まで。列車に積載できる数量に限りがあるほか、電波状況により一部区間、とくに長門市～萩間で決済端末を利用できず、販売を停止する場合がある。下関駅改札外の「おみやげ街道しものせき」でも、11月1日から12月31日まで販売(営業時間9～19時)する。

加えて、「○○のはなし」の利用者を対象に、車内限定のコラボパンフレットを配布することも決定した。「銀魂のはなし」「○○のはなし」「萩のはなし」を紹介する内容で、往路の長門市駅から萩駅まで、復路の萩駅から長門市駅までの区間で配布する。その他の区間で希望する場合、アテンダントに申し出る必要がある。