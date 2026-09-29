俳優の六角精児さんが、「酒」と「鉄道」という偏った視点により日本を再発見するNHKの旅番組『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』。新作となる第46弾が9月30日から放送される。2回にわたって夏の宮城県と山形県を旅し、JR石巻線・陸羽東線などの列車に乗車する。

今回、六角さんは宮城県の女川駅から石巻線の列車に乗車。震災から再建した女川駅は、六角さんにとって「鉄道旅を好きになったきっかけの場所」だという。気ままに途中下車しつつ、沿線で味わえる酒も堪能。「津波被害に遭った耕作放棄地で作る、ビールに欠かせないホップ」「石巻の廃映画館で造るクラフトビール」などが紹介される。

「鉄道の要衝・小牛田(こごた)駅」で石巻線から陸羽東線に乗り換え、「こけしが名物、1000年以上の歴史を持つ鳴子温泉」へ。小牛田で「レモンたっぷりのラーメン」を味わい、「有備館に来ないと飲めないシャーベット状の日本酒」も楽しむ。陸羽東線沿線の山の上で見られるという「蒸気機関車C58」も登場する。





途中下車の旅でさまざまな出会いも





沿線の酒とグルメも堪能する

『六角精児の呑み鉄本線・日本旅 夏・石巻線、陸羽東線、陸羽西線』の1本目は9月30日18時からNHK BSプレミアム4Kで放送。10月3・6日にもNHK BSプレミアム4Kで放送されるほか、10月8日21時15分からNHK BSでの放送を予定している。なお、2本目は10月14日以降の放送を予定しており、「1本目と2本目の間に1週間空きますので、ご注意ください」とのこと。