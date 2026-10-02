テレビ東京系で土曜日夜に放送している『新美の巨人たち』。10月3日の放送では、「豪華寝台列車 TWILIGHT EXPRESS 瑞風でびわ湖アート旅」と題し、「極上の旅に仕掛けられたデザインの秘密」に迫るという。

10月3日放送の『新美の巨人たち』は「豪華寝台列車 TWILIGHT EXPRESS 瑞風でびわ湖アート旅」

「西日本の豊かな自然を巡る豪華寝台列車」として、2017年に運行開始したJR西日本「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」は、外に出られる展望デッキ、1両1室の豪華スイート、両側の景色を楽しめる客室、車内を彩るアールデコ調の装飾など、独自の空間設計も特徴とされる。

今回、文芸評論家の三宅香帆氏がアートトラベラーを務め、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」に乗車して「極上の旅」を体験。デザイン統括を担当した浦一也氏による「驚きのアイデア」、車両デザインを手がけた福田哲夫氏による「知られざる工夫の数々」などを紹介しつつ、「ふたりの匠の技と美の秘密」を探る。

文芸評論家の三宅香帆氏が『TWILIGHT EXPRESS 瑞風』で「極上の旅」を体験

外に出られる展望デッキでテンションが上がる場面も

『新美の巨人たち 豪華寝台列車 TWILIGHT EXPRESS 瑞風でびわ湖アート旅』はテレビ東京系で10月3日の22時から22時30分まで放送。BSテレ東でも10月10日の23時30分から24時まで放送予定となっている。