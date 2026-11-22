11月22日は「いい夫婦の日」。毎年、この日に合わせて夫婦の絆やパートナーへの感謝に注目が集まるが、2026年も芸能界から数多くの結婚報告が届いた。元日に結婚を発表した長澤まさみをはじめ、人気俳優やアーティストたちの新たな門出が話題に。今回は「いい夫婦の日」にちなみ、2026年に結婚を発表した芸能人5組を、本人たちのコメントや発表当時のエピソードとともに振り返る。

長澤まさみ&福永壮志監督

長澤まさみ

2026年の幕開けとともに結婚を発表したのが、俳優の長澤まさみだ。1月1日、所属事務所の公式サイトを通じて、映画監督の福永壮志氏と結婚したことを報告。新年早々の発表となった。長澤は本人コメントで、福永監督と入籍したことを伝えるとともに、「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」と思いをつづった。

長澤は、映画『世界の中心で、愛をさけぶ』や『コンフィデンスマンJP』シリーズなど、数々の話題作で活躍。一方、福永監督は国内外で映画制作に携わり、映画『リベリアの白い血』や『アイヌモシリ』などを手がけてきた。日本を代表する俳優の一人と、国際的に活動する映画監督。2人の新たな門出は、2026年の芸能ニュースを象徴する出来事の一つとなった。

神尾楓珠&平手友梨奈

2月11日には、俳優の神尾楓珠と、元欅坂46メンバーで俳優・歌手として活動する平手友梨奈が結婚を発表した。2人はそれぞれのSNSに、直筆署名入りの連名文書を掲載。結婚したことを報告するとともに、「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました」とつづりつつ、今後も自分たちらしく歩んでいくという決意を伝えた。

神尾は日本テレビ系ドラマ『3年A組―今から皆さんは、人質です―』などで注目を集め、映画やドラマで活躍。平手は欅坂46の中心メンバーとして人気を博し、グループ脱退後も俳優やアーティストとして活動を続けてきた。それぞれの分野で存在感を発揮してきた2人による結婚発表。SNSを通じて届けられた報告は、多くのファンに驚きを与えた。

新木優子＆中島裕翔

新木優子

4月11日には、俳優の新木優子と中島裕翔が結婚を発表した。新木の所属事務所と中島の公式サイトなどを通じて報告され、中島は今後について、互いへの尊敬を忘れず、心を大切にしながら歩んでいきたいという思いを表明した。2人は1993年生まれの同学年。2017年公開の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』で初共演し、恋人役を演じた。その後もフジテレビ系ドラマ『SUITS／スーツ』、続編の『SUITS／スーツ2』で共演を重ねている。

新木は結婚報告に際し、幼い頃から芸能活動を続けてきた中で多くの縁に恵まれたことへの感謝を表現。「未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」と決意をつづった。映画やドラマで共演してきた2人が、人生のパートナーとなったことも注目された。

亀梨和也&田中みな実

田中みな実

6月29日に結婚を発表したのは、歌手で俳優の亀梨和也と俳優の田中みな実。亀梨のファンクラブサイトや公式サイトなどを通じて、連名の文書を公開。結婚することに加え、田中が第1子を妊娠していることも明かした。2人は報告の中で、「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と決意を表明。ファンや関係者への感謝も伝えた。

亀梨はKAT-TUNのメンバーとして長年活動し、グループ解散後も歌手や俳優として活躍。田中はTBSアナウンサーを経てフリーに転身し、ドラマ・映画など俳優としても存在感を発揮してきた。それぞれの道でキャリアを築いてきた2人。結婚と新しい命の報告に祝福の声が寄せられた。

福原遥&久保建英

福原遥

10月2日には、俳優の福原遥とサッカー日本代表の久保建英が結婚を発表。2人はそれぞれのSNSにツーショット写真を投稿し、連名で結婚を報告。「お互い幼い頃から沢山の方の支えがあって今があります」と感謝を伝え、互いに助け合いながら温かい家庭を築いていきたいという思いをつづった。

福原は子役時代から活動し、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ!』ではヒロインを務めるなど、俳優として数多くの作品に出演。一方、久保選手は幼少期からサッカーの才能を発揮し、スペインを舞台に活躍。日本代表としても注目を集めてきた。芸能界とスポーツ界、それぞれの第一線で活動する2人の結婚は、幅広い層から関心を集めるニュースとなった。

2026年も、さまざまな形で届けられた著名人の結婚報告。直筆署名入りの文書やSNSでのツーショット写真など、発表方法はそれぞれ異なるものの、そこにはパートナーへの思いや、支えてくれる人たちへの感謝が込められていた。