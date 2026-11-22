藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。11月14日（土）の放送は、今シーズンをもって現役を引退した東京ヤクルトスワローズ・石川雅規さんがゲストに登場！ この記事では、通算188勝を記録した石川さんの“勝ち”に対するこだわりや、通算200勝への思いを語った模様を紹介します。

石川雅規さんは、1980年生まれ秋田県出身の左投げ左打ち。小学3年生から野球を始め、秋田商業高校3年生のときに夏の甲子園に出場。その後、青山学院大学から自由獲得枠で東京ヤクルトスワローズ（当時、ヤクルトスワローズ）に入団すると、プロ1年目の2002年に12勝を挙げて新人王に輝き、2008年には最優秀防御率とゴールデングラブ賞を獲得。そして、スワローズ一筋で25年間投げ続け、2026年シーズン限りでの引退を発表しました。

◆“勝ち星”は一番の薬

藤木：25年間のプロ野球生活のなかで、188勝というのは本当に素晴らしい成績だと思いますが、ご自身ではどう受け止めていらっしゃいますか？

石川：プロ野球で勝ち星を積み上げることができたことは、自分自身でも信じられないですが、「もう1勝、もう2勝、3勝」と、もっとチームに貢献したかったという思いはあります。これでいい”ということはないので。

藤木：そこは“チームへの貢献”なのですね。

石川：やっぱり、チーム競技ですから。“チームありきの自分”という意識で小さい頃から野球をやってきているので、チームにどれだけ貢献できるかというところは常々大事にしていました。

藤木：でも、どれだけ良いピッチングをしても、試合展開によっては勝てないわけですし、勝ち星だけを見ているとピッチャーは精神的に大変そうだなと。

石川：体のコンディショニングもそうですけど、メンタルって非常に大きいです。僕の感覚ですけど、“良いピッチングをして勝てないときはしょうがない”という思いもありますし、例えば、5回を投げて4点取られても、勝ちがつくとピッチャーは乗っていくんですよ。なので、そういう意味では勝ち星が一番の薬なんです。

特に先発投手は勝ち星に飢えていますが、「中継ぎが打たれる」だとか「点が入らない」といったことについては割り切ってできるので、そうした“割り切り”というのはすごく意識していました。

◆届かなかった200勝

藤木：「200勝したかった」みたいな思いはありましたか？

石川：めちゃめちゃありました（笑）。いつしか「200勝を目指す」ということが大きなモチベーションになっていたので、「1つでも近づきたい」「200勝を超えたい」という思いを強く持っていました。ただ、年齢を重ねるごとに1勝する難しさ、大変さはすごく実感していたので、たかが12勝なんですけど、とてつもなく遠かったです。

藤木：勝敗というものは本当にシビアだなと思います。

石川：それも含めて野球の楽しさだと思うので、それに向かっていろいろトライできたことは、本当に良かったと思います。

＜番組概要＞

番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA

放送日時：毎週土曜 10:00～10:50

パーソナリティ：藤木直人、高見侑里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/beat/

番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM