有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントはタイムマシーン3号の山本浩司とアルコ＆ピースの平子祐希です。11月15日（日）の放送では、有吉がプライベートで出会った元サッカー日本代表・北澤豪さんについて語りました。

◆北澤豪のスーツ姿に惚れ惚れ

有吉は先日、家族でカフェに寄ったところ、元サッカー日本代表の北澤豪さんと偶然会ったといい、「娘さんといらっしゃったんだけど、挨拶をしたら、最後に北澤さんが、『有吉さん……いつもイジってくれてありがとうね』って（笑）」と明かします。

当番組では北澤さんのことをたびたび話題にしており、それが本人に知られていたことに山本は「バレてる！」と大笑いする一方で、平子は「懐が深いですね」とコメントします。

また、有吉は、最初に妻が北澤さんに気付いて声をかけたと明かし、「北澤さんの娘さんも『パパ、有吉さんがいるよ』って話していて……。娘さんがチクってるのかな？ 『お父さん、いつもイジられてるよ』って」と勘ぐるも、平子が「いやいや、さすがに娘さんはサンドリを聴いてないでしょ（笑）」とツッコミを入れます。

続けて有吉は、そのときの北澤さんについて、「顔も何も隠さずいらっしゃっていて。『うわ、かっこいい～』と思ったら北澤さんだった」と振り返ります。特にスタイルの良さが際立っていたと言い、「信じられないくらい細身のスーツを着ていて。相当かっこよくないと着こなせないよ、あんなの」と驚きの声を上げます。

改めて有吉は、「帰るときもめっちゃ優しかった」と北澤さんの立ち居振る舞いを絶賛。さらには、「ああいうスポーツ選手って、街で会うとさわやかだし、かっこいいなと思う。芸能人よりガタイがいいし、そういうかっこ良さが違うよね」と語っていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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