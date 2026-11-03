映画『ゴジラ-0.0』初日舞台挨拶が3日に都内で行われ、神木隆之介、浜辺美波、山田裕貴、田中美央、長澤まさみ、田中泯、吉岡秀隆、山崎貴監督が登壇。MCを荘口彰久が務めた。

長澤まさみ

長澤まさみ、映画『ゴジラ-0.0』初日を迎えた喜び

本作から参加し、青山眞琴役を演じた長澤。冒頭の挨拶で、「楽しみにしてくださっていたたくさんのお客様の熱気もずっと感じておりましたし、先ほど裏にいた時には、この作品に携わるスタッフの皆さんが同じような熱気で、もうその熱気に圧倒されまくって、ちょっと私はもうたじたじとしてる感じですけれども」と明かし、「それだけ愛されてるゴジラという作品に今回出演できたことを本当にうれしく思っております」と語った。

そして、「たくさんの方に愛される映画になりますよう祈っております。本日からよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

長澤まさみ、ボロボロになった撮影シーンを振り返る

劇中でボロボロになるシーンについて聞かれると、「楽しかったですね」「私、汚されるシーンとかすごく好きで」と笑顔で回答。「こっちもやっぱり、やってる感がそれだけでなんか気持ちは上がるんですよね。燃えてくるっていうか」と語った。

すると、山崎監督は「やっぱり美しい方が汚せば汚すほど、隙間から漏れる光が強くなるっていう理論」と持論を披露。「前回の典子のボロボロもすごかったけど」「今回の長澤さん、ボロボロにして、やっぱりちゃんと光が漏れてるなっていうのを見て、よかったねと思ってました」と話した。

改めて長澤は、「やっぱりこう、緊迫した空気感が俳優の中にも伝染する感じがあって」と説明。「みんなで共同作業で作り上げているという感覚をもらえるので、ああいうシーンはとても楽しいです」と撮影の魅力を語った。