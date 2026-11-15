マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、編集部の野瀬が取材をして特に気になった人をピックアップする連載企画【帰り道に検索しました】の第4回をお送りする。

今永昇太

今永昇太が横浜で行われたイベントに出席

MLBシカゴ・カブスからFAになった今永昇太が14日、神奈川・TENTIAL 横浜みなとみらい店で行われたイベントに出席した。今永といえば、「投げる哲学者」の愛称で知られているが、このイベントの取材でもそれを感じる言葉選びだなと思ったいくつかのやり取りを紹介したい。

――今後所属するチームに求めることは?

「まだまだ僕には伸びしろがあると思いますし、自分のいいところだと思っているのが、まだ全然完成されていないっていうところ。伸びしろがたくさんまだ残っているっていうところが僕のいいところなので、その伸びしろを感じてもらって、一緒に成長できるように、一緒に僕の不安だったり改善点を見つけ出してくれたりするような、そういうチームに行きたいなと思います」

――ロックアウトの懸念について。

「僕もメジャー3年目が終わって、初めての経験ですけども、先人の方たちがそういった話し合いを積み重ねてきて、今こうやって僕もメジャーという場所にいられるので、すごくそこは感謝していますし、議論をするということは、より良い野球界にしていくというお互いの思いなので、これもまた僕の学びとしていい経験にしたいと思います」

――カブスへの思いを教えてください。

「僕がメジャーに挑戦して、一番初めにプレーしたチーム。それがカブスということは一生変わらないので、すごく感謝しています」

――今季最も印象に残った登板を挙げるなら?

「9月の初めに投げたマーリンズ戦が一番自分の中では印象に残っていて。正直、8月が良くなくて、9月もダメだったら、もしかしたらこの世界にいられないかもしれないと感じながら上がったマウンドだった。もしかしたら野球を誰かに取られるかもしれない、もう野球ができなくなるかもしれないと思いながらそのマウンドに上がったので、そこで結果を出せたっていうのは、すごく自分自身の自信につながりましたね」

――メジャーに挑戦する佐藤輝明選手について。

「僕は指導者をした経験がないので分からないんですけれども、まず、打球を飛ばす能力というのは、誰かが教えられる領域ではないと思うので。やっぱり、彼独特の高い弾道の長打というものは、どの球団にも魅力的でしょうし、僕も彼がどのようなプレーをするのかすごく楽しみです」

今永昇太のインタビューの受け答えにうっとり

いかがだろうか。文章に書き起こす際にほとんど整えていないにもかかわらず、この書き言葉のような理路整然とした回答に今改めてうっとりとしている。「もしかしたら野球を誰かに取られるかもしれない」という表現も詩的で美しい。

物腰の柔らかい人柄も魅力的だった。囲み取材が終わると、記者たち一人ひとりの目を見るようにお礼を伝え、穏やかな笑顔で会場を後にする姿にときめいてしまった。そして帰りの電車で彼のことを調べ、過去のインタビューの受け答えなどを読んで、ますます好きになっている只中。松井秀喜監督になった巨人にも注目だし、メジャーにも活躍を追いたい選手ができたし、来年は忙しそうだこれは。