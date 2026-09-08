撮影現場で寝ている俳優が寒そうに見えたので、スタッフに「ブランケットかけて差し上げたほうがいいんじゃない?」と提案　しかしそれにポカンとした様子のスタッフ　疑問に思った田中みな実が別のスタッフに改めて声をかけると…返ってきた言葉に驚き

Netflixシリーズ『ダウンタイム』(9月17日より世界独占配信)のプレミア試写会イベントが8日、都内で行われ、松岡茉優、仲里依紗、間宮祥太朗、 田中みな実、永作博美 、渡部篤郎、Yuki Saito監督が登壇した。

田中みな実

あまりに特殊メイクや人形の造形がすごくて…田中みな実が撮影現場で印象的だったこと

撮影時のエピソードを尋ねられた田中は、劇中に登場する特殊メイクや人形の造形について、「本当にリアルだった」と回顧。松岡からも、俳優をもとに作られた造形を本物の人だと思って挨拶してしまったというエピソードが明かされていた。

田中自身も、撮影現場で寝ているマネキンを見た際、「本当に私、俳優さんかなと思って」と、本物の人だと勘違いしたそう。そして寒そうに見えたことから、スタッフに「きっと寒いと思うから、ブランケットかけて差し上げたほうがいいんじゃない?」と伝えたという。

しかし、スタッフは田中の言葉に「すごいポカン」とした様子だったそうで、田中は「なんでやってくれないのかな?」と疑問に。その後、別のスタッフにブランケットがあるか尋ねたところ、「みな実さん、作りです」と教えられ、ようやく人形だったことに気づいたと振り返った。

田中は「近くで見ても本当に寝息が聞こえてくるような、リアリティがすごくて」とその精巧さを絶賛。作品では鼻だけに特殊メイクを施しているケースなどもあるといい、「どこがその特殊メイクで、どこがそうじゃないのか分からないんじゃないかなって」「そういうところも気づくか気づかないか、皆さんのご意見を後から知りたいなと思ってます」と、視聴者がどこまで特殊メイクや造形を見抜けるのかにも興味を示していた。

Netflixシリーズ『ダウンタイム』で描かれるのは美容整形業界

『全裸監督』ではアダルトビデオ業界、『地面師たち』では地面師詐欺と不動産業界と、知られざる世界の裏側にスポットライトを当ててきたNetflixが新たなテーマに選んだのは、美容整形業界。近年の日本においては「美の多様性」が善、「ルッキズム(外見至上主義)」は悪という価値観が広く語られるようになった。

だがその一方で、「美しくなりたい」「自分を変えたい」と、顔や体にメスを入れる美容整形ブームは加速している。『ダウンタイム』は、そんな美容整形業界に焦点を当て、“美”を追い求める人々の希望や葛藤、そしてその裏側に潜む光と闇をリアルに描き出すオリジナルドラマだ。