アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。（毎週土曜 11：30～）。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。11月21日（土）の放送では、ゲストに新しい学校のリーダーズのSUZUKAさんとKANONさんが登場。コラボ楽曲初披露の裏話や初対面の思い出、さらにはお互いの「声の変化」やスタジオでの天然エピソードまで、たっぷりと語り合いました。アイナ・ジ・エンド：本日のゲストの方にご挨拶をお願いしたいと思います！SUZUKA：皆様、どうも！ 個性やKANON：自由でSUZUKA：はみ出していく。新しい学校のリーダーズのSUZUKAです！KANON：KANONです！アイナ：おー！ よろしくお願いします。番組に呼べてうれしい！SUZUKA：呼んでくれてありがとう。KANON：ありがとうございます。アイナ：こういう2人バージョンもあるんだね。新鮮で楽しい。SUZUKA：いろんなバージョンがあるわよ。私たちが会うのは「1CHANCE FESTIVAL」以来かな？KANON：そうですね。SUZUKA：「1CHANCE FESTIVAL」でコラボ楽曲「Sweet Memories feat. アイナ・ジ・エンド」を初めてライブで披露したんやけど、アイナちゃんのライブ中にお邪魔する形で、めっちゃ緊張したわ。アイナ：私も緊張した！ でもね、SUZUKAに感動したことがあって。MCまではゆるい空気感やったのに、曲に入る前に間を置いてタイトルを言ったやん？ あの間のおかげで、私も一気にスイッチを切り替えられたもん。「こんなに多幸感のある曲なんだ」って、あのライブで改めて分かったかも。KANON：ねー！SUZUKA：そう。だからわしらも最近、自分たちのアンコールで「Sweet Memories feat. アイナ・ジ・エンド」を4人だけで歌ってんねん。アイナ：えー！ すごい！KANON：アイナちゃんのサビのパートをMIZYUが歌ったりしていて。SUZUKA：それが結構いいのよ。MIZYUもすごい練習して、リハーサルのときだけちょっとアイナちゃん風に真似してみたりとかしててな。KANON：MIZYUは本番前ドキドキしてるよね（笑）。アイナ：ぜひ本番でもやってほしいな！ ひとまずリスナーの皆さんと一緒に楽曲を聴いてもらいたいと思います。新しい学校のリーダーズで「Sweet Memories feat. アイナ・ジ・エンド」。アイナ：そもそも、リーダーズと私は何で出会ったんやろ？SUZUKA：アイナちゃんがグループ活動をしていたとき、メインアクトがBiSHさんで、わしらがオープニングアクトで出たのが最初。ずっとチェックしていて「いつか会いたい」と思っていたから、楽屋裏で会ったときは「うわー、本物や！」ってなったし。しかも、私たちのリハをアイナちゃんが床に座りながら見てくれていて、「えっ、もしかして好きなん？」ってドキドキしていたら、楽屋でデビューシングルの『毒花』を「好きです」って言ってくれて。もう「きゅーん！」ってなった。KANON：まだ何十人かの前でしかライブができていない時期だったから、アイナさんはすごく大きな存在で。出会ったときのことは今でも鮮明に覚えていますね。アイナ：ありがたいよ。でも、私も同じことを思っていたかも。みんなデビュー当時はまだ中高生で、私よりもずっと年下だったから、音源の声もすごく若くて赤ちゃんみたいで。それなのにすごく抑揚があって心震わせる歌を歌うし、ダンスも全員かっこよくて度肝を抜かれた。渋谷の小さいライブハウスにチケットを買って見に行ったのも覚えているよ。SUZUKA：チケット買って見に来てくれたの!? 本当にうれしい！アイナ：結構大好きだったから（笑）。SUZUKA：歌で言うと、中学2年生くらいでリーダーズを始めたときは、まだ声変わり前やったから、声がキンキンしていたんですよ。年齢を重ねるごとに声が変わっていくけど、アイナちゃんも声変わりみたいなのってありました？アイナ：めっちゃあるねん。SUZUKA：今すごく振り幅があるじゃないですか。（声の）優しさと強さをコントロールするスキルもあると思うけど、どうやって変化していったんやろって気になって。アイナ：20歳くらいのときに喉の手術をしているからね。寝ずに車移動して、乾燥したなかでライブや特典会をずっと続けていたから、声帯を潰しちゃって。手術をしてから、また倍音が多くなったりして声が変わったかな。昔の話し声とか、今聴くとすごいぶりっ子しているように聞こえる（笑）。SUZUKA：それもアイナちゃんの個性的な歌声につながるターニングポイントやったんやね。アイナ：KANONちゃんは、小さいときからずっとそういう透明感のある高い声なの？KANON：ずっと高いですね。小学生の頃はもっと高くて、みんなで話していても私だけトーンが高いんです。多分、一般的に言う「裏声」を強くしたみたいな発声でずっと喋っているんだと思う。SUZUKA：じゃあ喉はあまり痛めないの？KANON：歌や喋りでは痛めないんだけど、花粉症がひどくて。喉が痒いとベロ（舌）で喉の奥を掻いちゃうんですよ。SUZUKA：これがひどいんですよ！ 信号待ちとかでパッとKANONを見ると、深海魚みたいに喉が「うんごうんご」って動いていて。「もう掻くな、もっとボツボツになるで！」って注意するんですけど、ボケーッとした顔で喉だけ動いているから、それで喉を痛めてます（笑）。アイナ：おもろいね、KANONちゃん！KANON：おもろいつもりはないんです（笑）。SUZUKA：レコーディングでスタジオに一緒に入ったときは、まだKANONのおもろさの片鱗は見えてなかったんちゃう？ あの時間軸やと、まずMIZYUのおもろさに気づいて、KANONを経由して、最終的に曲者のRINに辿り着くはず。RINは歩いているだけで「あ、恐竜が二足歩行に慣れたんだ」みたいな愛おしさがあるから、アイナちゃんにも早く気づいてほしいわ。アイナ：あ、でも振り付けでRINちゃんが後ろを向いて待っているだけのときに、2人が爆笑しているのを見て「みんなめっちゃ仲いいんやな」ってほっこりしてた（笑）。SUZUKA：逆にアイナちゃんも、スタジオに持ってきたカフェラテのエスプレッソと牛乳が分離したまま飲んでいたり、おにぎりの海苔を食べずに中身だけ丁寧に食べてたり。「いや海苔食えよ！」っていう面白い抜け感がちょこちょこあったで。アイナ：そんなとこ見られていたんだ（笑）。みんなダンスがうますぎて、めっちゃ緊張してたんよ。SUZUKA：「1CHANCE FESTIVAL」で一緒にTikTokを撮ったときも、アイナちゃんの動きがツボすぎて！ わしらにはないあどけなさが混ざっていて、でも表情は完璧で「かわいすぎる！」ってずっと言ってた。アイナ：恥ずいって！ でもありがとう、うれしいわ。私、新しい学校のリーダーズのダンスプラクティス動画を見るのが最近すごく好きで、そのなかでも一番お気に入りの曲を聴きたいと思います。新しい学校のリーダーズで「Fantastico」。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜11：30～11：55パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm