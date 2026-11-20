グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。11月14日（土）の放送には、アイドルデュオ・ROIROM（本多大夢さん、浜川路己さん）が登場！ 今年10月に開催したライブツアー「ROIROM FANCLUB TOUR 2026 “LIGHT IT UP"」の話や、ファーストシングル「MISTIA」に込めた思いを語りました。

2025年5月に結成したROIROMは、同年11月に東京・有明アリーナで初のショーケースを実施。今年は、7月にデビュー後初の単独コンサートを横浜アリーナ（神奈川県）でおこない、2日間で約2万人を動員。さらに、10月には初のファンクラブ限定全国ツアーを開催しました。

◆本多大夢「生意気になってきています（笑）」

遠山：お2人が出会ったのは結構前ですか？

浜川：そうですね、4～5年前になります。

遠山：最初から、波長が合いましたか？

浜川：そんなことはないです。初めて会ったときは、大夢くんが21歳くらいで、僕が15歳くらいだったので、やっぱり“先輩”っていう印象が強かったんですけど、ROIROMを組むようになってからは、どんどん“お兄ちゃん”みたいな感じが強まって、最近は結構……「てめえ！」とか言っちゃったりしてますね（笑）。

本多：本当に生意気になってきています（笑）。実の兄のように（接してくる）。

遠山・潮：ハハハ（笑）。

遠山：路己さんっておいくつですか？

浜川：20歳です。

遠山：それ本当ですよね？

浜川：本当ですよ。

遠山：出てくるワードが全部40代くらいの……。

浜川：いやいや違いますよ！

遠山：結構ジジイワードがいっぱいというか……。

浜川：ジジイじゃないですよ！ ピチピチの20歳でやってますよ！

遠山：ハハハ（笑）。それは大夢さんも思いますよね？

本多：思います！ 僕の世代じゃないというか、守備範囲外のところでボケてきたりするから、たまにボケをキャッチできないんですよ。それに、鼻歌でふいに演歌を歌いだしたり……。

潮：へ～！

遠山：演歌も好きなのですか？

浜川：昔の曲も好きですし、歌謡曲も結構好きなんですよね。

遠山：特に好きな方はいらっしゃいますか？

浜川：80年代とか、もっと前の曲も好きで……演歌ではないですけど、山下達郎さんも結構好きです。

遠山：全然演歌じゃないですね（笑）。

◆ファンクラブ限定ツアーに込めた思い

遠山：ライブもたくさんのファンの前でおこなっていますが、大夢さんにとって、ライブはどういうものですか？

本多：それこそ、先日やらせていただいたツアーは全国4都市を回ったんですけど、今回が初めてのツアーだったことと、デビューまで少し長くかかってしまったので、それに対して（ファンに）ちょっとした恩返しというか、「待ってくれてありがとう」という思いもあって、今回はFC限定でおこないました。これで1つ恩返しができたかなという気持ちはあります。

遠山：路己さんはどうですか？

浜川：今回のFCツアーは、LIGHT IT UP（それを灯せ）というタイトルがついているんですけど、僕たちの初めてのツアーということで、「僕たちにしかできないこと」「ROIROMはこういうことをしていきたいよ」みたいな“ROIROMの始まり”をファンの方に楽しんでもらえる、そんなツアーにできたかなと思います。

遠山：そして、10月28日（水）にファーストシングル「MISTIA」がリリースされたということで、おめでとうございます。

本多・浜川：ありがとうございます！

遠山：全部で5曲が入っていますが、そのなかで（表題曲の）「MISTIA」だけ危うい感じというか、ちょっと色が違いますよね？

本多・浜川：そうですね。

遠山：今までも、こういう楽曲はありましたか？

本多：今までの楽曲は、どちらかというと自分たちからみんなに送る「ROIROMとしての始まりの曲」みたいなイメージだったんですけど、今回の「MISTIA」を筆頭に、「聴いてくれた人が、より入り込めるような曲を作りたいね」という気持ちがあって。そのきっかけになるのが、この「MISTIA」なのかなと思います。

次回11月21日（土）は、新潟県の新潟ふるさと村・特設ステージから公開生放送でお届け！ ゲストは、歌手のレイニさんです。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X：@JA_CDJ