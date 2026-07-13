「この人のために頑張りたいと思ったところはありますね」――12日に放送された日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に、今年2月に元欅坂46で俳優・歌手の平手友梨奈と結婚した俳優の神尾楓珠がゲスト出演。結婚を決めた理由や新婚生活を語った。

神尾は、結婚後の変化について「自分だけじゃないという意識が生まれました」と告白。「自分のしょうもない行動で迷惑がかかるのは自分だけじゃないと思いました」と語り、「前々から思っていたんですが、自分のために頑張るのには限界がある。誰かのために頑張るって楽しいです」と心境の変化を明かした。

今年2月に平手との結婚を発表した神尾。結婚を決意した理由にも言及し、「結婚したいと思うことなんて人生で一回あるかないかだと思っていたので、そう思ったならすればいいじゃんっていうのが自分の中にありました」と振り返り、「この人のために頑張りたいと思ったところはありますね」と笑顔。「初めてです。こんな話したの」と照れくさそうな表情も見せた。

新婚生活にも触れ、「生活も変わりました」と神尾。一人暮らしの頃は外食が中心だったというが、「基本的には自炊して食べるようになりました」と明かし、「やってみたら楽しいし、おいしいものが作れるようになりました」と充実した日々を紹介。得意料理として「かぼちゃのグラタン」を挙げ、「ハロウィーンを大人になって初めて意識しました」と笑いを誘った。