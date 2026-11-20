本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務め、リスナーのみなさんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”をコンセプトに、さまざまな話題を届けています。今回の放送では、RIP SLYMEやTERIYAKI BOYZなどで活躍するRYO-Zさんが本部長代理を担当しました。

11月から初めての人にもわかりやすく競輪の魅力を伝える「スカロケ競輪部」が、1ヶ月限定で復活。11月16日（月）の放送では、ワイルド部員・スギちゃんとサンケイスポーツ競輪担当記者でスカロケ競輪部・顧問の秋田ガラパゴス麻子さんがゲストに登場。「第68回 朝日新聞社杯競輪祭」の見どころや注目選手、優勝予想について話を伺いました。

◆四国勢の連携で松本貴治選手に追い風

11月18日（水）から23日（月）にかけて小倉競輪場で開催される「第68回 朝日新聞社杯競輪祭」と「第4回 競輪祭女子王座戦」（20日（金）まで）。スカロケ競輪部では、全4回にわたって本大会を特集します。今回は、年内最後のGⅠレースとなる「第68回 朝日新聞社杯競輪祭」に注目しました。

秋田さんは大会について、「今年最後のG1です。12月30日におこなわれるKEIRINグランプリ2026、そして来年のS級S班をかけた最終決戦となります」と紹介します。さらに、会場となる小倉競輪場は競輪発祥の地として知られ、ドーム型の施設も大きな特徴です。屋根があるため雨や風の影響を受けにくく、全国でも有数の高速バンクとして知られています。

続いて秋田さんが注目選手に挙げたのは、愛媛県出身で111期の松本貴治選手（32歳）です。現在、賞金ランキング10位につけており、KEIRINグランプリの出場枠である9人に入るため、ボーダー争いの真っただ中にいます。「優勝すればもちろん出られますが、決勝で2着あたりに入っても賞金で出場できる状況です」と秋田さんは説明します。さらに、松本選手にとって追い風となっているのが四国勢の活躍です。

徳島県の犬伏湧也選手が「オールスター競輪」、香川県の石原颯選手が「寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」を制し、すでに2人ともKEIRINグランプリへの出場を決めています。秋田さんは、2人が「次は松本さんと一緒にグランプリを走りたい」と話していることにも触れ、「この2人と連携ができれば、松本選手の勝率は非常に高くなります」と期待を寄せます。

◆スギちゃん注目のベテラン・荒井崇博選手

一方、スギちゃんが優勝候補に選んだのは、荒井崇博選手（48歳）です。RYO-Zさんが52歳、スギちゃん自身が53歳ということもあり、「競輪界の中年の星！」と期待を込めて名前を挙げました。

荒井選手は48歳の今も上を目指して走り続けています。近頃は再び力を発揮し、「再覚醒しているのではないか」と注目を集めています。さらに、2025年の競輪祭では惜しくも2着という結果に終わりましたが、そのときから「来年の目標はこのレースで優勝すること。それしか見ていない」と語っていたといいます。スギちゃんは「中年のみんながこの選手にすごく期待をかけています。荒井選手に期待してみたい」と力を込めます。

この予想に秋田さんも「素晴らしいですね」と好反応。荒井選手は長崎登録で九州地区の選手ということもあり、「地元地区の選手から狙うっていうのは正しいですね」とスギちゃんの着眼点を評価しました。

秋田さんからのコメントにスギちゃんは「褒めてもらえて嬉しいです」と笑顔を見せます。RYO-Zさんも「気候も肌感でわかっているみたいなね」と話を広げますが、スギちゃんから「（競技は）室内ですけどね」とツッコミを返される一幕もありました。

◆スギちゃんの予想にリスナーも注目

復活放送をラジオとYouTubeで楽しんだという50代女性リスナー社員からのメッセージも届きました。スギちゃんのワイルドな雰囲気や秋田さんの分かりやすい解説に触れ、「競輪の奥深さを知るいいきっかけになりそうです」と感想を寄せています。また、スギちゃんが推す梅川風子選手にも注目したいとのこと。

長文のメッセージに喜んだスギちゃんは、「嬉しいことがいっぱい書いてありました。この方に相当いいものをあげてくださいね」とリクエスト。浜崎が「スギちゃんさんからじゃなくてですか？」と尋ねると、「番組からでいいんじゃないですかね（笑）」とちゃっかりお願いするスギちゃんでした。

今回のレースや競輪についての詳しい情報は、競輪選手・レース情報メディア「けいりんマルシェ」で確認できます。なお、競輪・オートレースの売上の一部は、機械工業の振興や社会福祉などに役立てられています。

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X：@Skyrocket_Co