国内市販車のカウリング解禁でレーサーレプリカ人気が一気に加速した1984年に、ヤマハから登場した500ccのオンロードスポーツです。さて、その名前はなんでしょうか?

ヒント

ヤマハ「RZ」シリーズの集大成と言われるプレミアムモデルです。

正解は

【答え】ヤマハ「RZV500R」

「RZV500R」は1984年にヤマハが発売したオンロードスポーツです。

バイクに詳しくない人からすれば、500ccの排気量は大型車の中では小さいと思うかもしれませんが、このモデルが登場したときは『とんでもない化け物が出た!』と話題になりました。その理由は、このモデルが当時の世界選手権の最高峰クラスと同じ2ストローク500ccのエンジンを搭載していたからです。

GPマシンと同じ2ストローク500cc

この500ccという数字は、現在の「MotoGP」の旧名称である「WGP」(ワールドグランプリ：ロードレース世界選手権)最高峰クラスの排気量に由来しています。ここで戦うマシンは500ccの2ストロークエンジンで、超ピーキーな140馬力以上のパワーで120kg以下の車体を振り回します。当時はABSやトラクションコントロールなどがないため、ストレートで前輪を軽々と上げ、コーナー脱出では後輪をパワースライドさせるという常人には扱えないモンスターマシンでした。そのレーシングマシン「YZR500」(0W61)のレーサーレプリカとして市販されたのが「RZV500R」だったというわけです。

当時のヤマハは「RZ」シリーズの大ヒットを受けて2ストローク開発に注力し、WGP500でもライバルのホンダやスズキを下して1978年から3連覇を達成していました。

「RZV500R」はその金字塔であり、"2ストロークのヤマハ"を印象付けるスポーツ・フラッグシップとして企画されたわけですが、公道を走行する市販車なのでレーサーの「YZR500」にライトやウィンカーなどの保安部品を付けて売るわけにはいきません。大型2ストロークスポーツの魅力を盛り込むとともに、一般のライダーでも安心して乗れる信頼性や快適性も必要でした。そのため、YZRのパッケージングを踏襲しつつもすべて一から再設計するのですが、それは簡単なものではありませんでした。

市販化のためにすべてを一から再設計

まずエンジンですが、「YZR500」のようなレーシングマシンはギリギリで設計されているため、市販車で必要なエアクリーナーやバランサーなどを組み込むスペースがありません。そのため、「RZV500R」ではV型4気筒のバンク角を変更し、前後シリンダーで異なる吸気方式を採用するという異例の方法をとっています。しかし、それでも2ストロークエンジンは吸排気の配置や取り回しで特性が大きく変わるため、2つどころか4つの単気筒エンジンをつなげて調和させるくらいの苦労があったそうです。

このパワーを支えるフレームは、開発メインの欧州仕様ではスチールを採用していましたが、国内仕様はレーサー「YZR」と同じアルミを使用しています。ヤマハとしては初の量産アルミフレームで、溶接などのノウハウもゼロからスタートさせたものですが、国内用のエンジン特性に合わせた剛性バランスや細部のディテールにこだわりぬいた内容でした。

タイヤも230km/hの最高速度に耐え、操縦安定性を両立させるものをタイヤメーカーと共同開発した専用品を装着し、前後ブレーキも自動車のようなベンチレーテッドディスクを奢っています。

究極のレプリカが苦戦した理由

こうして完成した究極のGP500レプリカ「RZV500R」ですが、レース人気の高い欧州では輸出用モデル「RD500LC」が大ヒットしたものの、国内セールスでは苦戦しました。その理由は750ccスポーツモデルの価格が70万円台なのに対して82万5,000円と非常に高価なことや、輸出用が約90馬力だったのに対し、国内モデルは自主規制値の64馬力までパワーが抑えられていたことなどが考えられます。

もう一つの原因は「限定解除」でしょう。当時、大型バイクに乗るためには、非常に厳しい実技試験の壁がありました。

若いライダーの大半は、教習所で取得できる中型免許止まりでした。苦労の末に限定解除に合格できたとしても、高価なうえにデチューンされた「RZV500R」より、ビッグバイクらしい重厚な車体を持つ750ccや、100馬力をオーバーする逆輸入のリッターバイクに流れてしまう傾向があったようです。

また、この頃のヤマハは「GENESIS」という新世代の4ストロークマシン開発に注力していたこともあり、「RZV500R」は後継モデルや中型免許で乗れる400cc版を出すこともなく、約2年で生産を終了しています。

しかし、環境規制による2ストロークエンジン車の生産終了後は「RZV500R」の中古車価格が高騰し、1980年代のヤマハを飛躍させた「RZ」シリーズの集大成として、孤高の魅力を放ち続けています。

それでは、次回もお楽しみに!