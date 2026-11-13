いすゞ自動車といえば、現在はトラックやバスなどを作る商用車メーカーのイメージが強いですが、かつては乗用車も作っていました。なかでも、美しいスタイルで人気を集めたのが1968年に登場した2ドアモデル「117クーペ」です。さて、この「117」とは何を意味しているのでしょうか?

3択問題です

次の3つの中から選んでください。

①発表日(1月17日)

②開発コード

③エンジンの最高出力(117馬力)

これまでに掲載したいすゞ「117クーペ」の写真を一気に見る

正解は

【答え】②開発コード

117クーペの車名の由来は「開発コード」です。

クルマは開発時点では正式な車名が決まっていないことが多くあります。フルモデルチェンジなどの際も、情報流出を防ぐために車名ではなく番号やアルファベットの組み合わせで呼ばれることがよくあります。

117は元々、サルーン(セダン)モデルの開発コードとして使われていました。このサルーンモデルには「フローリアン」という車名が与えられ、1967年に市販化されています。一方の117クーペは、1966年のジュネーブモーターショーにおいて「ギア/いすゞ117スポルト」という名前でプロトタイプが展示され、1968年に市販が開始されました。

デザインを手がけたのはジウジアーロ

「ギア」というのは歯車のことではなく、ボディワークを担当したイタリアのカロッツェリア(自動車デザイン・製造工房)であるギア社のことです。当時のギア社でチーフデザイナーを務めていたのが、ジョルジェット・ジウジアーロです。ジウジアーロはその後、イタルデザイン社を設立して数々の名車を手がけることになります。

初期型は職人の手作業で作られていた

流麗で美しい117クーペは、デビュー初期のモデルが職人の手作業によって作られていました。これは、ジウジアーロが描いた複雑な曲面を、当時のプレス技術でそのまま再現することが難しかったためです。その後、生産技術の向上に伴いプレス成形へと移行していきましたが、初期型に見られる職人技が、このクルマの類まれな美しさを決定づけました。

「117」の読み方は?

なお、「117」は「イチイチナナ」と発音します。フィアット「500」を「ゴヒャク」と読むように、数字の読み方は車種によって異なるため、こうした文字原稿の場合は読み方も付け加えないと情報が伝えきれないというジレンマもあります。

次回のクイズもお楽しみに!