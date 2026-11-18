日本ではすっかり市場が縮小しているセダンですが、アメリカでは相変わらず一定のボリュームを維持しています。そんなアメリカのセダン市場で長きにわたり高い人気を維持しているのが、トヨタ自動車の「カムリ」です。さて、このカムリという車名の由来はなんでしょう?

3択問題です

次の3つの中から選んでください。

①英語の「calm」(穏やか)をもとにした造語

②日本語の「冠」(かんむり)

③開発責任者の名前

正解は

【答え】②日本語の「冠」(かんむり)

カムリの車名の由来は「冠」です。

トヨタには「冠」に由来する車名が多い

じつはトヨタの車名には、冠に由来するものが多く存在します。まず、トヨタを代表するクラウンですが、これは「王冠」で冠そのものです。カローラは「花冠」ですし、コロナは太陽が発する「光冠」の意味です。

始まりは「セリカカムリ」

カムリは元々、“セリカの4ドアセダン”という位置づけの「セリカカムリ」として世に出ました。このセリカカムリは海外展開はあまり考えられていなかったのですが、命名のタイミングで、すでに次の世代(つまり1982年に登場する独立したカムリというクルマ)は海外、とくにアメリカで販売することを考えていたのでしょう。日本車らしいオリジナリティあふれるネーミングということで、「かんむり」が考えられたのです。

「かんむり」が「CAMRY」になるまで

「かんむり」を英語表記するとkammuri(ローマ字的ならkanmuri)となりますが、そのままでは英語圏の人には発音しにくかったと考えられます。そこで英語圏で発音しやすい表記とし、さらに当時のトヨタに多かった「C」から始まる車名の流れも踏まえた結果、「CAMRY」となりました。日本語表記では「カムリ」となったのです。

次回のクイズもお楽しみに!