メルセデス・ベンツのフラッグシップセダンである「Sクラス」が、大幅な改良を受けて登場した。一般的にはマイナーチェンジと呼ばれるものだが、あえて「新型」と表現したその理由は、改良の規模が通常のフェイスリフトを大きく超えているからだ。具体的には、車両を構成する部品の50％以上に手が加えられ、見直された部品は約2,700点に達する。エクステリアやインテリアの変更だけでなく、パワートレイン、電子制御システムなど、目に見えない部分にまで改良が施されたのだ。

メルセデス・ベンツ「Sクラス」大幅改良モデルの写真を一気に見る

そもそもSクラスは、単なるフラッグシップの高級セダンではない。メルセデス・ベンツにとって、新しい安全技術や快適装備を世の中に先駆けて提案する役割を担ってきたモデルである。歴代モデルではABS(1978年、W116型)やエアバッグ(1981年、W126型)などの安全技術をいち早く実用化し、現行のW223型では後席乗員を前面衝突から守るリアエアバッグも採用した。今回の新型も、そうした「次の当たり前をつくる」という思想を受け継いでいる。御殿場周辺で試乗し、出来栄えを確かめた。

物理スイッチ復活に歓喜!

エクステリアで目を引くのは、2連のスリーポインテッドスターをモチーフにした新しいデジタルライトのヘッドライトだ。テールランプにも3連のスターの意匠が組み込まれ、前後からブランドの個性を強調するデザインとなった。このデジタルライト、見た目だけでなく機能面でも進化しており、従来比で照射範囲が約40％拡大し、ハイビームもより明るくなった。暗い道路などで、より広く明るい視界を確保できることも改良のポイントだ。またイルミネーテッドラジエーターグリルの採用も新しく、フロントグリルが光ることで、夜間にはひと目で新型とわかるアピールポイントになった。

スリーポインテッドスターをモチーフにしたデジタルライト

その堂々たる存在感は、高級ホテルのエントランスに停めたときに真価を発揮する。これ以上似合うクルマはないんじゃないかと思えてくるほどである。辺りが暗くなれば、足元を「Mercedes-Benz」のレタリングで照らすブランドロゴプロジェクターライトも心憎い演出だ。

インテリアでは、新しい「MBUXスーパースクリーン」の採用が大きなトピックとなる。従来型では12.8インチの縦型有機ELディスプレイがセンターコンソールにつながるデザインだったが、新型では運転席前方の独立した12.3インチメーターディスプレイはそのままに、センター(14.4インチ)とパッセンジャー側(12.3インチ)のディスプレイを1枚のガラス面に収めた構成とし、従来以上に先進的なコックピットを実現している。

一方、操作系では興味深い変更も。ステアリングホイールの音量調整やクルーズコントロールなどの操作部分に、物理スイッチが復活したのだ。従来のタッチ操作では意図しない入力が起こることもあった(特に筆者のような非デジタル世代)といい、ローラーやロッカースイッチを使う方式に変更することで、直感的な操作性を取り戻している。デジタル化を進める一方で、人間にとっての使いやすさを見直した点は、さすがメルセデスだと褒めてあげたい。

快適装備では、前席のシートベルトにヒーターを組み込んだことが特徴的だ。ベルト内部に細い発熱線を設け、約44度まで温めることができるという。寒い季節には胸や腹部をじんわりと温めることができ、シートヒーターとは異なる快適性を提供する。

後席の装備も見直され、従来のタブレット型コントローラーに代わり、左右の乗員がそれぞれ操作できる、少し前のiPhoneに形状がよく似た着脱式のリモコン2台が採用された。ショーファードリブンとして利用される機会も多いSクラスらしい改良といえるだろう。

V8エンジンがSクラスの新たな魅力に?

今回の新型Sクラスで特に注目したいのが、主力モデル「S 580 4MATIC ロング」に搭載されるV型8気筒4.0リッターエンジンだ。新たに採用された「M177 EVO」(ドイツ人はEVOを“イーボ”と発音するらしい)と呼ばれるV8エンジンは、最高出力395kW(537PS)/5,500～6,100rpm、最大トルク750Nm/2,500～4,500rpmを発生。従来のクロスプレーン型からフラットプレーン型のクランクシャフトへ変更されたことが大きな特徴となる。

フラットプレーンクランクとは、クランクピンを180度間隔に配置する構造で、回転系の慣性を抑えやすいためエンジンレスポンスの向上が期待できる。一方、振動や騒音の面では不利になる場合もあり、静粛性を最優先する高級セダンへの採用は興味深い選択だといえる。

マイルドハイブリッドの「ISG」(インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター)は17kW/205Nmを発生する。メルセデス・ベンツ日本の担当者によれば、実際にはV8らしい鼓動感をわずかに残しながら、不快な振動が車内に伝わらないよう、エンジンマウントなどにも工夫が施されているという。電動化が進む時代にあって、あえてV8エンジンの個性を磨き直したことは、間違いなくSクラスの新しい魅力になるはずだ。

そのほかに、ワイパーブレードから直接ウォッシャー液を噴射する「マジックビジョンコントロール」も採用。視界を遮りにくく、洗浄液の使用量も抑えられるなど、細部にわたる改良が行われている。

V8サウンドを満喫!

エンジンスタートボタンを押すと、そのV8エンジンがすぐに目覚める。少しアクセルを踏み込みながら加速を始めると、1,500rpmあたりからあの「ドロドロ」というV8特有の心地よいサウンドが聞こえてくるのだ(控えめではあるが、意図的ではあると思う)。そのまま加速を続けると、2,000rpm手前でポンポンとシフトアップを繰り返していき、そのトルクフルなフィーリングとV8サウンドがピタリとリンクして、「ああ、高級車はやっぱりこれだよな」と思わずにいられない。最新モデルながらも、ちょっと前のメルセデスに乗ったときの感覚が蘇ってきて、思わず自分の頬が緩んでいるのがわかるのだ。

一定速度に達してアクセルをパーシャルに戻せば、Sクラスらしい静けさが室内を包み込む。荒れた路面では、インテリジェントダンパーを備えたAIRMATICサスペンションが段差やくぼみの情報をもとに減衰力を事前に制御して(路面データはクラウドに最大14日間保存され、他車と共有される)、大きなボディを滑るように走らせてくれる。そう、BEV(電気自動車)では決して味わうことのできない世界が満喫できるのが、今回のSクラスなのだ。

ちなみに価格は2,365万円。試乗車にはAMGラインパッケージやリアコンフォートパッケージ、レザーエクスクルーシブパッケージ、ナイトパッケージ、21インチAMGアルミホイールなど461.6万円相当のオプションと保証・メンテナンスプラスが組み合わされ、合計価格は2,891.5万円となっていた。

新型Sクラスのラインアップには、S 580 4MATIC ロングのほか、直列6気筒ディーゼルエンジンのS 450 d 4MATIC(1,598万円)、直列6気筒ガソリンエンジンのS 500 4MATIC(1,708万円)、S 500 4MATIC ロング(2,136万円)が用意される。説明によれば、2025年の国内登録台数を基にした同社集計では、Sクラスのセグメントシェアは約73％に達したという。高級セダン市場での存在感の大きさを示す数字だ。

新型Sクラスは豪華さや静粛性だけでなく、エンジン技術、電子制御、操作性、後席の快適性までを総合的に磨き上げたモデルとなった。フェイスリフトでありながら「新型」と呼ぶ理由は、その改良内容を知り、走るほどに理解できるのである。

【フォトギャラリー】Sクラス大幅改良モデル