1986年はスズキ「GAG」やヤマハ「YSR50」の登場で、フルカウルのミニレーサーレプリカが話題となりました。その1年後に最後発のホンダが繰り出したこのモデルの名前はなんでしょうか?

ヒント

ホンダのレーシングマシン「NSR500」の3/4のサイズで作られた50ccで、「Nチビ」の愛称で呼ばれました。

正解は

【答え】ホンダ「NSR50」

「NSR50」は1987年にホンダが発売した50ccのロードスポーツです。

1980年代の中頃はフルカウルをまとった中型レーサーレプリカブームの真っただ中でしたが、その波は1986年に発売されたスズキ「GAG」やヤマハ「YSR50」により、原付クラスのロードスポーツにまで押し寄せてきました。

レース人気が盛り上がったことで、峠や埠頭で過激な走行をする「ローリング族」が社会問題になる一方、初心者や学生でも参加しやすいミニバイクレースがカートコースで開催されるようになりました。特に、2ストロークエンジンのパワーとGPレーサー風のシルエットを持つ「YSR50」の人気が高かったのですが、国内外のレースで火花を散らしているライバルのヤマハに対し、ホンダが黙っているはずはありません。

すべての面でライバルを上回った本気のマシン

「GAG」や「YSR50」が登場した翌年に姿を現した「NSR50」は、すべての面でライバルを上回る本気のマシンでした。「YSR50」のエンジンが2ストロークとはいえ古い設計の空冷5速だったのに対し、「NSR50」は最新の水冷2ストロークを採用し、クロスレシオの6速ミッションまで奢っています。フレームも専用の軽量・高剛性のツインチューブで、前後ディスクブレーキとアルミホイール、油圧サスペンションまで装備するという徹底っぷりでした。

妥協のない装備がてんこ盛りの「NSR50」は、当時の原付としては高価な21万9,000円でしたが、発売と同時に飛ぶように売れ、パーツメーカーやチューニングショップから数多くの商品が発売されました。もはやサーキットでは、「NSR50」でなければ勝てないと言われたほどの高性能を見せつけましたが、ホンダはその後も手綱を緩めることなく、1989年、1993年、1995年と改良を続け、1999年までのロングセラーを記録しています。

80ccの「NSR80」も登場

原付一種の50ccだけでなく、ライバルの「YSR」同様に80ccの「NSR80」も併売されました。その走りは排気量アップによるトルクをいかし、原付二種として公道で余裕のある走りを演出するセッティングでしたが、「NSR50」同様にパーツメーカーから発売されているチューニングキットを組み込めば、ミニサーキットはもちろん、低中速の峠では中型スポーツでも歯が立たないほど速かったと言われています。

未来の世界チャンピオンを育てた

「NSR50」の登場により、国内各地のミニバイクレース人気はさらに盛り上がりました。大人では少し窮屈なサイズでも、小中学生にはジャストサイズ。10代の前半に「NSR50」で腕を磨き、数年後には世界選手権でチャンピオンを獲得する日本人ライダーを数多く生むことになりました。

50ccという小さな排気量ながらレースの世界に大きな影響を与えた「NSR50/80」ですが、2ストロークエンジンの規制強化で絶版となった現在も人気は高く、中古車の平均相場は約100万円、コンディションのよい個体では200万円近くまで高騰しているようです。

それでは、次回もお楽しみに!