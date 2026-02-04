今や日本製オートバイの高い性能は世界中に知られていますが、それは1969年と1972年に登場した2台のビッグバイクで決定づけられました。さて、その2台の名前はなんでしょうか?
ヒント：ホンダとカワサキの超有名なビッグバイク
今でも絶大な人気を誇るホンダの「CB」、カワサキの「Z」という名ブランドのルーツと言えるモデルです。
――正解は次のページで!
