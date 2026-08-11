1985年に登場したヤマハ「FZ250フェーザー」は4スト250ccクラスに超高回転型4気筒ブームを巻き起こしました。写真のモデルは、そのFZを打倒するためホンダが放った刺客ですが、さて、名前は?
ヒント
ホンダとしては初めて「CBR」の名称を冠した250ccです。
――正解は次のページで!
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