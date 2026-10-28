レーサーレプリカが全盛だった1980年代、スズキから小さくてかわいらしい50ccの原付バイクが発売されました。前後10インチホイールの車体にフルカウルをまとったこのバイクの名前は?

ヒント

「〇〇〇で作ってみました」という感じがピッタリの名前です。ウケ狙い、というイメージです。

正解は

【答え】スズキ「GAG」(ギャグ)

スズキ「GAG」は1986年に発売された50ccバイクです。前後ホイールは10インチで全長は1,540mmと原付スクーター並みのサイズですが、レーサーレプリカ然としたフルカウルを装備し、エンジンもマニュアルクラッチ操作による4速ミッションを積んでいます。

初めてこのバイクを見た方は小ささに驚くかもしれませんが、こうした超小型のMT原付は1970年代に「レジャーバイク」として各社から販売されていました。有名なのはホンダの「ダックス」や「モンキー」ですが、1980年代に入ると高性能化するスクーターにシェアを奪われていった経緯があります。

「GSX-R750」を徹底的にパロディ

スクーター人気が盛り上がると同時に、1980年代頃からは中型バイクによる空前のバイクブームが到来しましたが、それを加速させたのは、1982年に国内市販車のカウリングが認可されたことです。これにいち早く反応したスズキは、本格的なレーサーカウルをまとった「RG250Γ(ガンマ)」や「GSX-R」シリーズを大ヒットさせました。その勢いのまま、小型MT原付のジャンルにフルカウルを持ち込んだのが「GAG」だったというわけです。

ただフルカウルを装備しただけでなく、バックボーンタイプのフレームやスイングアームは最新レーサーをイメージさせる角型パイプとし、フロントの油圧ディスクブレーキやリアのシングルショック、大径マフラーサイレンサー、アルミ製ステップなど、各部分のパーツも自社のレーサーレプリカ「GSX-R750」を徹底的に意識したものでした。

しかし「GAG」は、「GSX-R」のようにサーキットでの高性能を追求したモデルではなく、"誰でも気軽に乗れるミニプレジャーバイク"というコンセプトを持っていました。そのため、エンジンは扱いやすいビジネスバイク「バーディ」の4ストローク単気筒SOHCをベースとしています。

「GAG」のコンセプトを物語っているのがサイドカバーに貼られた「SACS」のステッカーです。これは大型レーサーレプリカ「GSX-R750/1100」に採用されたスズキ独自の油冷システム「Suzuki Advanced Cooling System」を示すものでした。ところが、「GAG」に貼られているものをよく見ると「Suzuki Advanced Comical(コミカル) System」に書き換えられています。

ギャグのはずが本気のレースまで

その名のとおり遊び心満載の「GAG」ですが、ターゲットとしていた若者だけでなく、レーシングチームを持つ有名パーツメーカーからも歓迎されました。スズキがギャグで作ったはずなのに、本気で速く走るためのマフラーやボアアップキットのほか、6速ミッションやコンプリートマシンまで登場し、ワンメイクレースも開催されています。

こうして小型MT原付のレーサーレプリカという新ジャンルを開拓した「GAG」ですが、その翌月にはヤマハから強力な2ストロークエンジンに12インチホイールを備えた「YSR50」が登場し、翌年にはホンダからも「NSR50」が登場したこともあり、わずか2年で生産を終了します。

パワーでは後発のライバルたちにかなわなかった「GAG」ですが、スズキはこれらに対抗する後継モデルを作ることはしませんでした。これは同社が『後追いはせず、他メーカーがやっていないことを最初にやる』という方針を持っていたからです。

こうして短命に終わった「GAG」でしたが、初登場時のインパクトは非常に大きなものでした。この小さな車体に「バーディ80」系のパーツを流用したり、ホンダ・カブ系の180ccキットを組み込んだエンジンに積み替えて高速道路も走れる"最強のGAG"を作った猛者もいるようです。

それでは、次回もお楽しみに!