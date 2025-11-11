250ccクラスのバイクはエントリー層に最適なジャンルですが、1980年代に登場した超過激なこのモデルの名前は何でしょうか?

ヒント：元祖「レーサーレプリカ」といわれたヤマハのモデルです

1980年代のレーサーレプリカブームを巻き起こしたといわれるモデルです。

――正解は次のページで!