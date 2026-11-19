メルセデス・ベンツのコンパクト4ドアクーペ「CLA」が、新世代モデルへと生まれ変わった。今回はEV(電気自動車)バージョンの「CLA with EQ Technology」に試乗。EVでは珍しい2速のトランスミッションを積んだ走りがどんなものなのか、実際に体験してきた。

メルセデス・ベンツ「CLA」の写真を一気に見る

従来のCLAは、コンパクトモデルの「Aクラス」や「Bクラス」などと共通するMFA系プラットフォームを使用していたが、新型では、EVに求められる高い効率や急速充電性能を実現するため、車両の基本構造から一新した。新たに採用したのは、EV中心に開発した車両アーキテクチャ「MMA」(Mercedes-Benz Modular Architecture)だ。ただし、このMMAはEV専用ではなく、エンジン搭載モデルにも対応できる柔軟性を備えているところに特徴がある。

800Vに2速AT、EVの中身が新しい

新型CLAのEVモデルとなる「CLA with EQ Technology」は、800Vの高電圧システムを採用したことが大きな特徴だ。大きな電力を比較的小さな電流で扱えること、充電時や走行時の電力損失を抑えられること、高出力の急速充電に対応できることなど、新たなEVモデルにとって重要な技術であり、現在のトレンドにもなっている。

さらに、EVとしての効率を追求するため、バッテリーの種類をモデルごとに使い分けている点も興味深い。試乗会で乗った「CLA 200 with EQ Technology」には、LFPと呼ばれるリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。一方、航続距離を重視した「CLA 250+ with EQ Technology」には、NMCと呼ばれるニッケル・マンガン・コバルト系のリチウムイオンバッテリーが採用されている。バッテリーパックの搭載スペースを共通化しながら、内部の電池を変えることで、それぞれのモデルに適した性能を実現しているという。

一般的にLFPは熱安定性やコスト面に優れ、NMCはエネルギー密度を高めやすいという特徴がある。ただし、NMCでは熱管理がより重要になるため、バッテリーの温度制御技術も航続距離や充電性能を左右する要素となる。新型CLAでは、この熱管理にも工夫が施されている。ヒートポンプを採用し、モーターやバッテリー、電力制御回路などから発生する熱を回収して車内の暖房に利用する仕組みだ。従来の電気ヒーターだけに頼る方式と比較して、暖房時の電力消費を抑えられるため、特に冬季の航続距離確保に効果が期待できる。

もうひとつ、新型CLAの技術的な特徴として見逃せないのが、EVでありながら2速トランスミッションを採用していることだ。一般的なEVでは、モーターの幅広い回転域を利用できることから、変速機を持たない単速の減速機が採用されることが多いのだが、新型CLAでは、低速域での加速性能と高速巡航時の効率を両立させるため、2段の変速機を組み込んだのだ。

流麗なボディに気になる点も

ボディサイズは全長4,725mm、全幅1,835mm、全高1,470mm、ホイールベース2,790mm。デザイン面では、空力性能を追求したコンセプトカー「VISION EQXX」の思想を受け継いだ、流麗なスタイリングが特徴だ。ボディサイズも拡大し、かつてのCクラスに近い存在となった。メルセデス・ベンツの4ドアモデルへの新しい入り口としての役割も担っていて、日本の道路や駐車事情にも合わせやすいサイズ感に収まっている。

VISION EQXXの思想を受け継いだ流麗なスタイリング

そのボディ構造には、EVならではの安全対策が施されている。床下に大きなバッテリーを搭載するため、特に側面衝突への対策を重視。後席付近のCピラー周辺には高強度の構造部材が配置され、乗員とバッテリーの保護を図っている。そのため、後席に乗り込む際にはその出っ張り部分にお尻を擦ることがあり、またドライバーズシートから左後方への視界が少し狭くなるというネガポイントが出ていることが少し気になった。

荷室は405Lのトランクに加え、101Lを確保したフランク(フロントトランク)も結構使える容量だ。

インテリアのテーマは「日本庭園」

「日本庭園」に着想を得たというインテリアでは、複雑な造形をそぎ落としつつ、そこに大型ディスプレイ(MBUXスーパースクリーン)を組み合わせた、ミニマルかつ先進的なコックピットを採用。さらに、独自の車載OS「MB.OS」を基盤とする新しいMBUXによって、ソフトウェア面でも大きく進化した。

AIを活用した音声アシスタントは、従来のような決められた命令だけでなく、自然な言葉による質問にも対応。ChatGPTやGoogleの技術などを組み合わせ、車両の操作方法から日常的な質問まで、幅広い対話を可能にしている。ナビゲーションにもGoogleの地図情報を活用し、新しい店舗や施設などの情報を迅速に反映できるようになった。ただし、単純にスマートフォンのGoogleマップを移植したわけではないところがミソだ。

EVでは、バッテリー残量や走行状況に応じて充電スポットを提案する機能が重要になる。そのため、経路案内にはメルセデス独自の「エレクトリックインテリジェンス」の技術も組み合わされている。さらにOTA(無線通信によるソフトウェア更新)にも対応し、購入後も機能を進化させられる点が特徴となる。

変速に気づけないほど滑らか

試乗したのはCLA 200 with EQ Technology。曇り空から時折小雨が降ってくるという当日の天気の中、ポーラーホワイトのソリッドな“白”ボディと、142個のLEDで表現したスターパターンのAシェイプグリル、スリーポインテッドスターをモチーフにした前後のライトシグネチャーが鮮やかで、ひと目でメルセデスのモデルであることがわかる。格納式ドアノブの採用などによるCd値0.21という滑らかなボディとともに、ルーフ後端まで伸びたセンターブレースのない大型ガラスルーフも開放感があっていい。

ドライバーズシートに落ち着くと、眼前にある新型マルチファンクションステアリングには、ロッカースイッチやローラーダイヤルなど、物理的な操作部が戻ってきたことに気がつく。やっぱりこのほうが操作しやすいのは明らかなのだ。

最高出力165kW(224PS)、最大トルク335Nmを発生するリアモーターで後輪を駆動するその走りは、いかにもEVらしい速さと静かさを両立したもので、直前にSクラスに乗っていたこともあって、軽さまでも感じられる。

回生の度合いはステアリングに備わるパドルで調整できるほか、例の2段ギアによって、低速域では力強い駆動力を確保し、高速走行時には2速へ切り替わることで、モーターを効率のよい回転域で使用できるようになっている。試乗前にメーカー担当者が「変速の切り替わりは非常に滑らかで、通常の走行ではほとんど意識することがない」と言っていたが、確かにそのとおり。注意していたが、変速のタイミングは筆者にもまったくわからなかった。

しばらく走った後の充電状態は88％で、航続可能距離は396kmと表示されていた。カタログ値は525km(WLTPモード)なので、試乗時のように走りを楽しんでしまうと、このあたりに落ち着くのだろう。

CLA 200 with EQ Technologyの価格は668万円で、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(98万円)の対象となる。AMGラインパッケージとアドバンスドパッケージ、有償塗装のオプションを加えた試乗車の価格は791.6万円となっていた。

新型CLAは、単にエンジンをモーターに置き換えたクルマではない。800Vシステム、2速トランスミッション、高効率バッテリー、熱管理、そしてAIを活用したソフトウェアまで、EVの性能を高めるための技術を総合的に投入したモデルだ。航続距離や充電性能だけでなく、走行効率と使い勝手をどこまで高い次元で両立できるか。新型CLAは、メルセデス・ベンツが考える次世代のスタンダードを示す1台といえるだろう。

【フォトギャラリー】CLAのEV