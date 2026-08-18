スポーツバイクの主流が直列4気筒+アルミフレームだった1995年当時、並列2気筒+スチールトラスフレームで登場した反逆児です。このバイクは何でしょう?

ヒント

ハイパワーマシンが実力を競い合う鈴鹿8時間耐久レースにも登場した850ccのバイクです。

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