スポーツバイクの主流が直列4気筒+アルミフレームだった1995年当時、並列2気筒+スチールトラスフレームで登場した反逆児です。このバイクは何でしょう?
ヒント
ハイパワーマシンが実力を競い合う鈴鹿8時間耐久レースにも登場した850ccのバイクです。
――正解は次のページで!
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