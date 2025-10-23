スパルタンな丸目二灯にフルカバードのカウリング。そして、“油冷”と呼ばれる独自のエンジンを搭載していたこのモデルの名前は何でしょうか?

ヒント：今年で40周年を迎えるスズキのモデルです

1985年のデビューでビッグバイクの世界を一変させ、今年2025年に40周年を迎えるスズキの長寿ブランドです。

――正解は次のページで!