スパルタンな丸目二灯にフルカバードのカウリング。そして、“油冷”と呼ばれる独自のエンジンを搭載していたこのモデルの名前は何でしょうか?
ヒント：今年で40周年を迎えるスズキのモデルです
1985年のデビューでビッグバイクの世界を一変させ、今年2025年に40周年を迎えるスズキの長寿ブランドです。
――正解は次のページで!
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
ホンダの新基準原付「ディオ110 Lite」に予約殺到! 原付二種との違いは?
新時代のホンダ「スーパーカブ」は安くて使える? 新基準適合モデルの完成度
笑って済ませちゃう? バイク乗り「思い出エピソード」 第104回 【漫画】バイク免許を取ったのにバイクに乗らない…なぜ?
バイクのクイズ 第50回 “400”なのに中免では乗れない? このオートバイの正体は
スズキ「バンバン」が電動化で復活? JMSにコンセプトモデルが登場
トヨタやホンダ、スズキ、ダイハツ、日産、マツダなど、国内自動車メーカーを中心に、ニュースやレポート、また、そのテクノロジやモータリゼーションなどの情報を紹介。車のほかにも、オートバイやバス、自転車、高速道路情報もお届けします。