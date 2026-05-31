“2児の母"絢香「それぞれお気に入りのプレイリストを…」10歳＆6歳の我が子との仲良しエピソードを明かす

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送では、シンガーソングライターの絢香さんが登場！ 本記事では、2児の母でもある絢香さんに、子どもとの過ごし方について伺った模様をお届けします。

◆子どもと音楽で溢れる日々

れなち：リスナーさんからメッセージもいただいています。「絢香さんに感謝したいことがあります。昨年8月に娘が生まれたのですが、泣いてしまったり、興奮したりでなかなか寝てくれないとき、絢香さんの『にじいろ』を流すと、ピタッと泣き止んで落ち着いてくれました。素敵な魔法の歌を作っていただき、ありがとうございます。ちなみに、絢香さんは寝かしつけのときに子守唄を歌いますか？」

絢香：そうですね……子守唄は意外と歌ったことがないかも（笑）。

れなち：そうですか！ そもそも落ち着く曲が多いというか。「にじいろ」もそうですし、私は、絢香さんが一旦休養に入られる前に出された「夢を味方に」が大好きで。当時は高校生……まだ中学生だったかな？ 声にパワーがすごく乗っかる方だなっていう印象があって、（その歌声に）すごく励まされていました。

絢香：ありがとうございます、うれしいです。

れなち：じゃあ、子守唄は歌わないけど、お子さんと一緒に歌うことはありますか？

絢香：今はもう10歳と6歳なので、子守唄を歌う年齢ではないんですけど、子どもたちも音楽が大好きなので、好きな歌を歌ったり、一緒に音楽を聴いたりっていうのは日常的にしています。

れなち：お家では何を歌うのですか？

絢香：洋楽が多いです。今のチャートとかを見て、それを勝手に聴いている感じです。

れなち：それこそ「Golden」（ハントリックス）とかも。

絢香：学校でもすごく流行っているみたいです。あとはデュア・リパ（Dua Lipa）とか、いろんなアーティストを聴いています。

れなち：あの……母がプロすぎて（笑）。

絢香：ハハハ（笑）。だから、音楽に溢れている家です。

れなち：そうなんですね。もう小さいときから音楽に触れさせていたのですか？

絢香：私自身、音楽が大好きだから、やっぱり、家では何かしら音楽を流していて。だから、子どもたちも音楽を聴くっていうのは、小さいときから当たり前のことになっていると思います。

れなち：「これをかけて！」って言われることもあるのですか？

絢香：あります。それぞれお気に入りのプレイリストを組んだりしているので（笑）。

れなち：へぇ！

絢香：そうなんですよ。私のコンサートにも来たりしますし、やっぱり、音楽は身近ですね。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM