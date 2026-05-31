木原龍一「7時間の運転を僕1人で…」りくりゅうが明かすカナダでのドライブ＆音楽ライフに稲垣吾郎も興味津々

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、森音朱里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。今回の放送では、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック（以下、ミラノ・コルティナ大会）で日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅう”こと、フィギュアスケーターの三浦璃来（みうら・りく）さん、木原龍一（きはら・りゅういち）さんが登場！ 本記事では、お2人が生活拠点にしているカナダでの話や、三浦選手がハマっているアイドルグループの話で盛り上がった模様をお届けします。三浦璃来さんと木原龍一さんがペアを結成したのは2019年。2022年に開催された北京オリンピックの団体戦で自己ベストを更新し、初の銀メダルを獲得。その後、2022～2023年のシーズンでは、世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルを制覇する年間グランドスラムを達成。ケガなどによって活動が難しい期間もありましたが、復活後の2025年の世界選手権で2度目の優勝。そして、今年2月に開催されたミラノ・コルティナ大会では、ショートプログラム5位から、フリースケーティングで歴代最高得点を記録して逆転を果たし、日本人ペア初となる金メダルに輝きました。山本：「THE TRAD」はレコードショップということで、お2人の音楽ライフについても教えていただければと思います。稲垣：普段から聴く音楽は、いろんなジャンルの曲を聴かれたりしますか？木原：そうですね。カナダにいるときは車移動が多いので、お互いの携帯から曲を流し合ったりしています。璃来ちゃんにプレイリストを作ってもらうんですけど、ジェネレーションギャップがすごいんですよ。それで、璃来ちゃんが作ったプレイリストから僕の知っている曲まで飛ばしちゃって、よく璃来ちゃんに怒られます。稲垣：でも、作ってくれた璃来ちゃんのプレイリストの流れを感じたくない？木原：璃来ちゃんの選んだ曲が僕は分からなくて。自分が運転しているので眠くなっちゃったときに、僕が知っている曲までガッと飛ばすんですよ。僕のハンドルに（楽曲スキップの）ボタンが付いているので。稲垣：そっか、自分が運転しているからか。木原：そうなんです。あと璃来ちゃん、僕が運転しているとすぐ寝ちゃうんです（笑）。三浦：最近は頑張って起きるようにしています！木原：最近その努力はすごく感じます。でも、シートを倒して完全に寝ているのに、目が覚めて「あー、寝るかと思った！」って言うときもあるんです。「絶対に最初から寝る気だったでしょ！」って（笑）。稲垣・山本：ハハハ（笑）！稲垣：そうなんですか、璃来さん？三浦：あの……これからも気をつけます（笑）。稲垣：でもいいじゃない。「寝る」って安心しているからだし、寝てくれているとうれしいじゃん。山本：確かに、そうですね。山本：プレイリストは、いつも璃来さんがチョイスをするんですか？三浦：振り付けのためにモントリオールまで行くんですけど、それが6～7時間の長距離ドライブなんです。稲垣：そんなにかかるんだ!?三浦：そのために「モントリオール・ドライブ」っていう7時間分のプレイリストを作るんですけど、それを飛ばされるので、ちょっと悲しいです……。木原：でも、7時間の運転を僕1人でしないといけないので。稲垣：そっか、璃来さんは運転しない？三浦：免許を持っていないんです。稲垣：あー、7時間も。山本：それは、いろんなジャンルを混ぜるのですか？三浦：はい。稲垣：じゃあ、本当にいろんな音楽を聴くんだ。山本：どういう曲が好きなのですか？三浦：最近で言いますと、去年の夏から動画配信サイトでiLiFE!【あいらいふ】さんの楽曲を聴いて、すごくハマりました。稲垣：へぇ！ どういうところが好きですか？三浦：かわいいですし、すごくアップテンポな曲もありますし、私たちは週2で心拍を上げるトレーニングをしていて、やっぱり、心が折れそうなときも結構あるんですけど、iLiFE!さんの曲に元気をもらって、いつも頑張っています。稲垣：へぇ！ 龍一くん、なんで飛ばすの（笑）？全員：ハハハ（笑）！木原：ちょっとこれから勉強させていただいて……（笑）。三浦：でも私、結構（車のなかで）歌ってるよ。木原：そうなんですよ。璃来ちゃんがすごく歌ってくれるんですけど、それが寝る前のサインなんです（笑）。山本：サインなんですね（笑）。――その後、番組では三浦選手が選曲した「BRAVE GROOVE」（iLiFE!）をオンエアしました。＜番組概要＞番組名：THE TRAD放送日時：月～木 15:00～16:50パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、森音朱里番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/番組公式X：@THETRAD_TFM